La Rioja reconoce a 98 deportistas de alto rendimiento por sus resultados y trayectoria deportiva en 2025

Archivo - La ciclista española Sheyla Gutiérrez durante una prueba con el Movistar Team - MOVISTAR TEAM - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado este jueves, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la resolución por la que se declara oficialmente a los 98 deportistas riojanos de alto rendimiento correspondientes al año 2025, conforme a lo dispuesto en el Decreto 76/2005, de 23 de diciembre, del deporte riojano de alto rendimiento.

La declaración reconoce los méritos deportivos alcanzados por deportistas riojanos de distintas disciplinas y supone un respaldo institucional al esfuerzo, la constancia y la trayectoria de deportistas que compiten al máximo nivel autonómico, nacional e internacional.

La resolución incluye deportistas de más de una treintena de modalidades deportivas, entre ellas atletismo, baloncesto, balonmano, boxeo, ciclismo, fútbol, gimnasia, judo, motociclismo, natación, pelota, rugby, tenis, tiro olímpico o taekwondo.

Entre los deportistas reconocidos figuran nombres destacados del deporte riojano como Sheyla Gutiérrez, Gazimagomed Jalidov, Adriana Díaz, Travis Asenjo, Carmelo Loza, Ana Tejada, Unai Orradre o Sara Ortega, junto a jóvenes promesas y deportistas consolidados que han acreditado los resultados exigidos por la normativa autonómica.

Este reconocimiento constituye una herramienta con la que el Gobierno de La Rioja busca impulsar y fomentar el deporte en la región, así como poner en valor el esfuerzo y la trayectoria de deportistas que, además de competir al máximo nivel, contribuyen a estimular la práctica deportiva y sirven de referencia para las nuevas generaciones.

La declaración de deportista riojano de alto rendimiento distingue a aquellos atletas que han acreditado resultados destacados en competiciones oficiales nacionales e internacionales durante la pasada temporada.

Para su designación, y tal y como establece la normativa autonómica, se tienen en cuenta criterios como la clasificación obtenida en Campeonatos del Mundo o de Europa absolutos, así como la posición alcanzada en rankings oficiales nacionales e internacionales, en función de cada modalidad deportiva, atendiendo a diferentes modalidades Olímpicas y no Olímpicas.

Las solicitudes son evaluadas por la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento, encargada de valorar los méritos deportivos presentados por cada candidato.

Este reconocimiento facilita a los deportistas el acceso a distintas medidas de apoyo orientadas a favorecer la conciliación de la actividad deportiva con la formación académica y profesional, entre ellas plazas reservadas para cursar estudios universitarios oficiales, programas de apoyo médico-deportivo y convocatorias de ayudas y becas impulsadas por el Gobierno de La Rioja en materia deportiva.

La resolución completa puede consultarse ya en la página web del Boletín Oficial de La Rioja.