La Rioja reduce un 8,7% el consumo de antibióticos en Atención Primaria y un 7% en Atención Hospitalaria

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez Ochoa, y el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, en comparecencia de prensa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez Ochoa, y el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, han presentado hoy, día 12, las actuaciones que se desarrollan en La Rioja para prevenir las resistencias a los antimicrobianos y favorecer el uso adecuado de los antibióticos.

La comparecencia se celebra en la antesala de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que tendrá lugar de 18 al 24 de noviembre y que impulsa varias iniciativas en los centros sanitarios y las residencias, acciones de educación sanitaria y propuestas dirigidas a la comunidad escolar.

Según los datos del equipo comunitario de los Programas de Optimización del Uso de los Antimicrobianos (PROA) de La Rioja y del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario San Pedro, el consumo de antibióticos en Atención Primaria descendió un 8,7 por ciento en 2025.

En Atención Hospitalaria, la reducción fue cercana al 7 por ciento respecto a 2024 y el consumo se situó en el nivel más bajo de los últimos diez años.

También se ha reducido el uso de quinolonas, una familia de antibióticos cuyo empleo requiere especial vigilancia por su capacidad para favorecer la selección de resistencias.

En Atención Hospitalaria, su consumo en 2025 equivale aproximadamente a un tercio del registrado en 2016, mientras que en Atención Primaria ha disminuido un 35 por ciento desde 2021.

PREVENIR LAS INFECCIONES Y PROTEGER A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES Martínez ha explicado que las resistencias aparecen cuando las bacterias y otros microorganismos dejan de responder a los medicamentos utilizados para combatirlos.

En el caso de los antibióticos, su uso innecesario o inadecuado favorece la selección y propagación de bacterias resistentes y dificulta el tratamiento de las infecciones.

"Las resistencias pueden hacer que infecciones que hoy sabemos tratar resulten cada vez más difíciles de curar. Prevenir las infecciones y utilizar adecuadamente los antibióticos es esencial para mantener su eficacia y proteger especialmente a las personas más vulnerables", ha señalado.

El ámbito sociosanitario requiere una atención específica por la fragilidad de muchas de las personas residentes, la convivencia y el contacto frecuente con distintos niveles asistenciales.

En La Rioja, la coordinación sociosanitaria incluye la consulta a Hospitalización a Domicilio cuando se indica un antibiótico por vía parenteral en una residencia, para revisar su adecuación a la situación del paciente.

También existe la posibilidad de consultar sobre tratamientos antibióticos por vía oral. Está prevista, además, la puesta en marcha de una comisión específica para avanzar de forma coordinada en la estrategia PROA sociosanitaria.

Sus líneas de trabajo incluyen conocer qué antibióticos se utilizan y cuál es su consumo en las residencias, elaborar un mapa microbiológico y reforzar la formación de sus profesionales. A estas actuaciones se suma la elaboración de una guía para prevenir la transmisión de microorganismos multirresistentes en los centros sociosanitarios de La Rioja.

El documento establece criterios comunes sobre higiene de manos, uso de equipos de protección, limpieza y desinfección, vigilancia microbiológica y comunicación de la información clínica en los traslados entre hospitales y residencias o entre distintos centros.

Las medidas se adaptan al riesgo de transmisión de cada situación, teniendo en cuenta el microorganismo y las características clínicas y funcionales de la persona.

"Las residencias son el hogar de quienes viven en ellas. Debemos protegerles frente a las infecciones y, al mismo tiempo, preservar su autonomía, su bienestar y su vida social, evitando restricciones que no estén justificadas", ha destacado Eva Martínez.

Por su parte, Aparicio ha abordado las actuaciones dirigidas a optimizar los tratamientos y promover el uso prudente de los antibióticos. "El objetivo es que cada paciente reciba el antibiótico adecuado, cuando lo necesita y durante el tiempo indicado. Para ello es fundamental el trabajo de los profesionales sanitarios, pero también que la ciudadanía conozca cómo utilizar estos medicamentos y por qué no debe automedicarse", ha señalado.

La respuesta sanitaria incluye los PROA, que promueven una prescripción ajustada a las necesidades de cada paciente.

En La Rioja, los equipos hospitalarios y de Atención Primaria realizan labores de asesoramiento en infecciones complejas, actividades formativas y otras intervenciones dirigidas a optimizar los tratamientos antimicrobianos.

Asimismo, se trabaja para obtener la certificación estatal de los equipos PROA en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

Un concurso escolar para llevar la prevención a las familias Además, ha explicado que la Dirección General de Prestaciones y Farmacia promueve el Concurso de Carteles Educativos sobre el Uso Prudente de los Antibióticos para el curso 2026/2027.

Se dirige al alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria y de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos de La Rioja, con dos categorías y diez premios, cinco de igual valor por categoría. Los participantes deberán elaborar un dibujo en formato DIN A4 que incluya una imagen y un lema relacionados con el uso prudente de los antibióticos.

El plazo para presentar los trabajos finaliza el 27 de noviembre.

Las condiciones de participación y la documentación necesaria pueden consultarse en la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja y también se puede solicitar información en el teléfono 941 299 900.

"Queremos que lo aprendido en las aulas llegue también a los hogares.

Los escolares pueden ayudar a que sus familias y su entorno comprendan que los antibióticos deben utilizarse únicamente con prescripción y siguiendo las indicaciones del profesional sanitario", ha explicado Gonzalo Aparicio.

El profesorado dispone, además, de materiales pedagógicos y unidades didácticas en el portal del PRAN: resistenciaantibioticos.es.

Esta labor se complementa con las charlas y las actividades de educación sanitaria de las farmacéuticas de Atención Primaria, que permiten acercar a la ciudadanía información comprensible y resolver dudas sobre la utilización de estos medicamentos.

Una respuesta conjunta desde la salud humana, animal y ambiental Las actuaciones se enmarcan en el enfoque 'Una sola salud', que reconoce la relación entre la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente.

Esta perspectiva también centra el lema de la campaña mundial de 2026: 'Una sola salud, una sola acción: prevenir la RAM ya'.

El PRAN, coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, articula esta respuesta en seis líneas estratégicas: vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comunicación.

En el ámbito de la sanidad animal, el Servicio de Ganadería de La Rioja participa desde 2014 en las actuaciones del PRAN para reducir el uso de antibióticos y avanza en la implantación de programas PROA adaptados a las distintas especies.

Este enfoque incorpora también a los animales de compañía como parte de la respuesta frente a las resistencias.

La investigación contribuye igualmente a esta labor.

En La Rioja, el Grupo OneHealth-UR de la Universidad de La Rioja y el Grupo de Microbiología Molecular del CIBIR desarrollan investigaciones sobre la resistencia a los antibióticos en los ámbitos clínico, animal y medioambiental, incluidas las aguas residuales, para ampliar el conocimiento sobre su aparición y propagación.