La Rioja refuerza su promoción en Francia para posicionarse como destino del español, la cultura y el enoturismo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja promociona el destino turístico en Toulouse en el marco de un encuentro profesional en la Cinemateca Francesa, donde se ha realizado una completa presentación de la comunidad como una región singular, estrechamente vinculada a su tierra, su gastronomía y producto, pueblos, paisaje, patrimonio cultural e histórico, y todos aquellos atributos que la definen y aportan personalidad a través de una oferta experiencial.

Además, el equipo de La Rioja 360 ha puesto en valor la posición de La Rioja como tierra del español con una presentación específica de la exposición 'AutorIA', que podrá visitarse en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla hasta enero de 2027.

A continuación, y dentro del mismo foro, se han proyectado los dos episodios de la serie documental Enológica, que actualmente pueden verse en diferentes plataformas internacionales como Prime Video y canales internacionales de Latinoamérica y Estados Unidos. Esta producción, proyectada en esta ocasión en francés, trasciende el mero relato sobre el vino para convertirse en un viaje por la historia, la cultura y la pasión que definen a La Rioja como una de las grandes potencias vinícolas y turísticas del mundo.

El acto ha reunido a representantes de medios de comunicación franceses, creadores de contenido, directores de lycées con departamentos de Lengua Española y operadores turísticos especializados en viajes culturales y educativos. Al finalizar, todos ellos han podido disfrutar de una experiencia gastronómica en la que han descubierto el territorio a través de sus productos.

Esta acción de promoción, llevada a cabo de la mano de la Oficina Española de Turismo en París, forma parte de una serie de iniciativas que se desarrollarán durante el mes de octubre en Francia. El objetivo de estas propuestas educativas, culturales y turísticas es presentar La Rioja como un destino único donde patrimonio, lengua, cultura, vino y gastronomía conforman una propuesta turística singular.

Al mismo tiempo, se pretende fomentar la organización de viajes idiomáticos y culturales hacia la comunidad, aprovechando el creciente interés por el aprendizaje del español en Francia.

Asimismo, en el marco del festival de Cine Español L'Espagne Village à Village, se ha instalado un espacio fotográfico tematizado con imágenes de La Rioja para que los asistentes a este encuentro, dedicado al cine español, puedan fotografiarse en escenarios representativos del destino y compartir posteriormente las imágenes en redes sociales.

De este modo, se amplía la visibilidad de La Rioja entre el público francés y se asocia el destino a una experiencia cultural participativa.

Por último, también se están desarrollando acciones en medios franceses especializados en el aprendizaje de idiomas y docentes, así como en medios vinculados al sector turístico. Gracias a estas colaboraciones específicas se reforzará el interés por España como destino para el aprendizaje de la lengua y se favorecerá el conocimiento de territorios especialmente vinculados a su historia, como es el caso de La Rioja.