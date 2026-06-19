La Rioja refuerza su respaldo al sector agroalimentario con una dotación de 500.000 euros para 2026-2027

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, junto al gerente del clúster Food i, Juan Viejo, presenta las ayudas al sector agroalimentario para este año 2026 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y al gerente del clúster FOOD+i, Juan Viejo, han presentado la próxima convocatoria de ayudas al sector agroalimentario riojano para los años 2026 y 2027, que estará dotada de 500.000 euros y será gestionada por el propio clúster como entidad colaboradora del Gobierno de La Rioja.

Lázaro ha incidido en que "el sector agroalimentario es el principal motor productivo de La Rioja -una de cada tres industrias y casi uno de cada tres empleos industriales pertenecen a este sector- y su competitividad es esencial para el desarrollo económico sostenible de nuestra comunidad autónoma".

Estas ayudas, que refuerzan el respaldo del Gobierno de La Rioja al sector, "buscan mitigar las barreras económicas para que nuestras empresas accedan a servicios tecnológicos avanzados, de digitalización y sostenibilidad". Asimismo, la convocatoria actúa "como un estímulo necesario para que el tejido empresarial pueda adaptarse a las exigentes normativas internacionales y a los nuevos patrones de consumo, asegurando así su liderazgo en un mercado globalizado, con el fin de incentivar, estimular y fomentar la competitividad del sector empresarial riojano".

Mediante estas ayudas, "el Gobierno de La Rioja demuestra su respaldo a la investigación, el desarrollo, la competitividad y la innovación de la cadena de valor agroalimentaria en esta región, para que el modelo productivo de la industria agroalimentaria de la región, que supone un 33 por ciento del valor añadido bruto industrial y el 28 por ciento de empleo, pueda competir en un entorno cada vez más complejo y global".

Lázaro ha querido dar valor al rol que desempeñan los clústeres y las agrupaciones empresariales innovadoras, "una poderosa herramienta para desarrollar proyectos que les proporcionen una posición más fuerte en el mercado y que a su vez les permita colaborar con otros agentes".

Por su parte, el gerente del clúster FOOD+i, Juan Viejo, ha agradecido que "el Gobierno de La Rioja apueste por un instrumento de apoyo especialmente valioso para las empresas agroalimentarias de la región y, en particular, para las pymes, por su elevada intensidad de ayuda y su ágil tramitación".

"Se trata de una convocatoria alineada con los principales desafíos que afronta actualmente la industria alimentaria, facilitando el acceso a servicios especializados en ámbitos estratégicos como la seguridad alimentaria, la digitalización, la sostenibilidad o la internacionalización. Este tipo de medidas contribuyen de forma directa a reforzar la competitividad, la capacidad de innovación y la adaptación de nuestras empresas en un entorno cada vez más exigente y global", ha valorado.

Serán considerados gastos subvencionables los servicios de laboratorio y ensayos físico-químicos, servicios tecnológicos de fabricación inteligente, servicios tecnológicos de transformación digital, servicios tecnológicos de sostenibilidad y materiales avanzados, servicios para el fomento de la I+D+i empresarial y servicios para el fomento de la internacionalización empresarial. Las solicitudes se deben presentar por medios electrónicos.

Los modelos de solicitud están disponibles para su descarga en la oficina electrónica de la página web del Gobierno de La Rioja y se deben presentar a la entidad colaboradora mediante el correo electrónico ayudasagro@clusterfoodmasi.es.

CLÚSTER DE ALIMENTACIÓN FOOD+I

La Agrupación Empresarial Innovadora de la Industria Alimentaria del Valle del Ebro desarrolla su actividad bajo la denominación de clúster Food+i. Esta asociación privada sin ánimo de lucro, creada en 2009 y con sede en Logroño, agrupa a los principales agentes del sector alimentario de La Rioja, así como a las empresas socias líderes en Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña.

Representa el principal polo de producción alimentaria del país, generando una cifra de negocios de 45.369 millones de euros, un 36 por ciento de la facturación del sector a nivel nacional, y 143.429 empleos, un 33 por ciento del total de empleos del sector nacional. De las 116 entidades, empresas y centros de investigación y administración que integran el clúster, 71 son de La Rioja (un 68 por ciento del total).