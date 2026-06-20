La Rioja registró 241 nuevas empresas hasta mayo, un 35% más que el año pasado

Viviendas nuevas en construcción. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró entre los meses de enero y mayo de este 2026 la creación de un total de 241 empresas, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior, mejor comportamiento que la subida del 13% general, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B S.A.U.

Durante el mes de mayo el número de constituciones en la comunidad se sitúa en 29, un 12% por debajo del mismo mes de 2025, caída algo más moderada que el descenso del 16% nacional.

La inversión de capital destinada a poner en marcha estas compañías en La Rioja se multiplica en lo que llevamos de año, con un aumento del 626%, hasta 34 millones de euros. En mayo se han desembolsado 2 millones en la comunidad, un 335% más. Para el conjunto del país, el capital acumulado sube un 20% más, aunque en el mes baja un 21%.

Construcción y actividades inmobiliarias concentra el mayor número de creaciones en La Rioja en el acumulado, con 62, seguida por Comercio, con 38, y Hostelería, con 28.

DATOS NACIONALES.

De acuerdo con este estudio, desde enero se han constituido 61.500 empresas en España, lo que supone un aumento del 13% respecto al mismo periodo del pasado año. En mayo se crearon 11.390 sociedades, cifra que desciende un 16% en el interanual y se queda un 4% por debajo de abril.

La inversión en capital para poner en marcha estas compañías se sitúa en mayo en 600 millones de euros, la segunda cifra más baja del año, un recorte del 23% frente al mes anterior y una caída del 21% respecto a mayo de 2025. Sin embargo, en lo que va de año, el capital invertido alcanza los 3.164 millones de euros, un 20% por encima de pasado año.

Las compañías registradas en mayo han supuesto el nombramiento de 13.666 administradores, lo que pone de manifiesto la existencia de unos órganos de gobierno reducidos (siendo el régimen de Administrador único el más común). Las mujeres ocupan el 23% de los cargos creados.

En los sectores de Alta Tecnología las constituciones acumuladas se quedan en 1.239, un 2% del total, siendo un 57% inferiores a las del mismo periodo en 2025, y la inversión baja un 75% hasta 10 millones de euros.

CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

Las nuevas empresas creadas desde enero se localizan principalmente en Construcción y actividades inmobiliarias, con 15.744, Servicios empresariales, con 9.464, y Comercio, con 8.900, reuniendo juntas el 55% del total.

En valor absoluto, el mayor incremento acumulado corresponde a Construcción y actividades inmobiliarias, que suma 2.020 constituciones, seguida de Intermediación financiera, que añade 1.165. Al contrario, Energía registra el mayor descenso (-178).

En mayo, Construcción y actividades inmobiliarias es también el sector con más constituciones, 3.030, aunque recorta un 15% respecto al mismo mes del año pasado. El aumento mensual más abultado se da en Intermediación financiera, que suma 121 creaciones.

Intermediación financiera concentra el mayor volumen de capital invertido acumulado, 1.424 millones de euros, el 45% del total, por delante de Construcción y actividades inmobiliarias, que con 790 millones representa el 25%.

El descenso acumulado más significativo se registra en Sanidad, que cae hasta 20 millones de euros, un 95% menos que en 2025. En mayo vuelve a ser Intermediación financiera el sector con mayor desembolso, 344 millones de euros, un avance del 220%.