La Rioja reitera su disposición a colaborar para remitir datos cribados pero insiste en que la Plataforma "no funciona"

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha vuelto a reiterar la colaboración del Ejecutivo regional con el Ministerio de Sanidad para remitir los datos de los cribados de cáncer de los riojanos pero asegura que "no pueden compartirlos" porque la Plataforma informática a la que hay que subirlos "no funciona".

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Como destaca "nuestra colaboración es siempre total y absoluta" pero se ha desarrollado un sistema para compartir dichos datos que "todavía no funciona" y, por tanto, "impide que las ccaa puedan subir esos datos".

Aún así -insiste- "seguimos manteniendo siempre nuestra voluntad de dialogar y colaborar para transmitir toda la información que se nos requiera" incluso, como ha destacado, "se ha solicitado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial "para seguir avanzando".