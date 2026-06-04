La Rioja reúne a especialistas, profesionales y familias para impulsar el acogimiento

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, participa en la inauguración de la I Jornada de Acogimiento Familiar de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, ha celebrado este jueves, 4 de junio, la I Jornada de Acogimiento Familiar de La Rioja, un encuentro pionero en la comunidad autónoma que ha reunido a especialistas de referencia nacional, entidades sociales, profesionales y familias acogedoras para reflexionar sobre la protección de la infancia y seguir impulsando esta medida de protección.

La jornada, desarrollada bajo el lema 'Tu hogar, mi refugio', forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo regional con motivo del Día Mundial del Acogimiento Familiar y se enmarca en la estrategia que la Consejería de Salud y Políticas Sociales viene desarrollando para reforzar la red de familias acogedoras y colaboradoras en La Rioja, sensibilizar a la ciudadanía y ofrecer nuevas oportunidades de convivencia familiar a niños, niñas y adolescentes tutelados.

Durante su intervención, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha recordado que el objetivo último de las políticas de protección a la infancia es que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer vinculados a una familia.

"Queremos que todos los niños tengan derecho y la opción de estar con una familia. Y para ello estamos trabajando para dar todas las facilidades posibles y ampliar las oportunidades de participación de quienes quieran ayudar", ha señalado.

La consejera ha destacado que existen muchas maneras de contribuir al bienestar de los menores tutelados y que no todas requieren asumir un acogimiento de larga duración. "Compartir un paseo, una tarde, una actividad de ocio o simplemente ofrecer cariño y compañía, es importante para estos niños y niñas", ha afirmado. Asimismo, ha apelado a la implicación de la ciudadanía para seguir avanzando en este objetivo.

"Desde el Gobierno de La Rioja estamos empeñados en seguir trabajando para que esto sea posible, pero solos no podemos hacerlo. Necesitamos personas generosas que compartan su tiempo y lo mejor de sí mismas para proporcionar ese gran regalo que es sentirse parte de una familia", ha indicado.

Martín también ha destacado el valor de jornadas como la celebrada hoy, en la que profesionales, expertos y familias han compartido conocimientos y experiencias que contribuyen a acercar el acogimiento familiar a la sociedad riojana. "Escuchar testimonios reales y aprender de quienes llevan años trabajando o viviendo esta realidad es una oportunidad extraordinaria para seguir avanzando en nuestro objetivo de que más menores puedan crecer en un entorno familiar", ha señalado.

Actualmente, 92 menores del sistema de protección viven en acogimiento familiar en La Rioja, integrados en 81 familias acogedoras. De ellos, 53 conviven con su familia extensa, 31 con familias ajenas y 8 se encuentran en acogimientos formalizados judicialmente con su familia extensa.

UN IMPULSO ESPECIAL A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido la promoción de las familias colaboradoras, una figura que el Gobierno de La Rioja está impulsando especialmente este año a través de la campaña de sensibilización 'Un hogar lo cambia todo'. Esta iniciativa busca ampliar la red de personas y familias dispuestas a compartir tiempo, ocio, fines de semana, vacaciones o experiencias cotidianas con menores tutelados mayores de siete años que viven en centros de protección.

"Hay muchas formas de ayudar. No todas las personas pueden asumir un acogimiento, pero sí pueden convertirse en una referencia positiva para un niño o una niña que necesita sentirse acompañado. Las familias colaboradoras representan una oportunidad extraordinaria para ofrecer experiencias, afecto y nuevos horizontes a estos menores", ha señalado María Martín.

La consejera ha recordado que actualmente 29 niños y niñas tutelados desearían poder compartir parte de su tiempo con una familia colaboradora, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de seguir ampliando esta red de apoyo.

ESPECIALISTAS Y EXPERIENCIAS REALES La programación de la Jornada ha contado con la participación de Salomé Adroher, referente nacional en acogimiento familiar y protección a la infancia, que ha analizado la evolución de los modelos de protección centrados en el cuidado familiar y el interés superior del menor. Por su parte, otra de las ponentes, Herenia Barrero, ha abordado los distintos modelos de acogimiento familiar existentes en España y los retos actuales de esta medida.

La jornada también ha incluido una mesa redonda organizada junto a Aldeas Infantiles, en la que familias acogedoras han compartido experiencias reales, así como la presentación del libro 'La luz de Estrella'. Asimismo, durante el encuentro se ha ofrecido información práctica sobre las distintas modalidades de acogimiento familiar existentes en La Rioja, adaptadas a las necesidades de cada menor:

Acogimiento de urgencia, destinado principalmente a niños y niñas de entre 0 y 6 años que necesitan una atención inmediata y temporal.

Acogimiento temporal, cuando se prevé el retorno del menor con su familia de origen o la adopción de una medida más estable.

Acogimiento permanente, para aquellos casos en los que no es posible la reintegración familiar y se requiere una convivencia estable a largo plazo.

Todas estas modalidades cuentan con acompañamiento técnico especializado, apoyo profesional continuado y recursos específicos para las familias acogedoras.

Las personas interesadas pueden informarse sin compromiso a través del servicio de Acogimiento Familiar y Adopción del Gobierno de La Rioja (941 29 43 61 / 941 29 43 53 / menores.acogimiento.adopcion@larioja.org C/ Villamediana, 17, Logroño), o mediante el Programa de Acogimiento Familiar gestionado junto a Cruz Roja (941 22 52 12, ext. 49632 / acogimientofam.rioja@cruzroja.es / Paseo Cruz Roja, 2, Logroño), donde se ofrece asesoramiento personalizado sobre los pasos para formalizar el ofrecimiento.