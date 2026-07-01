La Rioja reunirá a más de 1.580 deportistas en el Campeonato de España Open de Verano de Natación Máster - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá del 2 al 5 de julio el XXXVI Campeonato de España Open de Verano de Natación Máster, una de las principales citas del calendario nacional de la Real Federación Española de Natación (RFEN), que reunirá en el Centro Deportivo Municipal Las Norias a 1.588 deportistas procedentes de 198 clubes de toda España, la cifra más alta de participación registrada hasta la fecha en este campeonato.

El evento, organizado por la Federación Riojana de Natación por delegación de la Real Federación Española de Natación, ha sido presentado por el director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona; el vicepresidente de Logroño Deporte, Miguel Sainz; el vicepresidente del Área Deportiva de la RFEN, Francisco Luis Olmos García; y la presidenta de la Federación Riojana de Natación, Carolina Martínez López.

Durante la presentación, Azcona ha destacado que "La Rioja vuelve a demostrar su capacidad para albergar grandes acontecimientos deportivos de ámbito nacional, combinando unas instalaciones de primer nivel, experiencia organizativa y una extraordinaria capacidad de acogida". Asimismo, ha subrayado que "este campeonato proyectará la imagen de La Rioja y de toda la comunidad ante miles de deportistas, familiares y acompañantes que durante varios días convertirán nuestra región en el centro de la natación española".

El director general también ha valorado la dimensión deportiva de la competición, señalando que "la participación récord y el elevado nivel de muchos de los nadadores inscritos permiten anticipar un campeonato de gran calidad competitiva, con opciones reales de que se baten récords de España e incluso marcas de referencia a nivel europeo".

EL MÁS ALTO NIVEL

Por su parte, el vicepresidente de Logroño Deporte, Miguel Sainz, ha manifestado que "estamos ante una nueva oportunidad para la ciudad con la celebración de esta nueva competición deportiva de ámbito internacional que, entre deportistas y acompañantes, congregará a unas 2.000 personas en Logroño, lo que sin duda nos va a permitir disfrutar del deporte de la natación del más alto nivel y, además, promocionar nuestra ciudad".

Sainz ha puesto en valor "las excelentes instalaciones de Logroño Deporte y el recinto de Las Norias en su conjunto para el desarrollo de este evento". "Estamos ante un deporte que exige enorme trabajo, disciplina y sacrificio, todos estos deportistas que acudirán a nuestra ciudad, se merecen nuestro reconocimiento por los valores que representan y serán, además, un ejemplo y un referente para las generaciones más jóvenes", ha expresado el concejal.

La competición contará con participantes distribuidos en 17 categorías de edad, que van desde la categoría pre-máster (20-24 años) hasta los 100 años, reflejando el carácter inclusivo y la amplia implantación de la natación máster en España. Del total de inscritos, el 55 por ciento son hombres y el 45 por ciento mujeres.

CUATRO JORNADAS CONSECUTIVAS

Las pruebas se desarrollarán a lo largo de cuatro jornadas consecutivas en la piscina olímpica de 50 metros y diez calles de Las Norias. La competición comenzará mañana, jueves, 2 de julio, a las 9,30 horas, continuará el viernes, día 3, también desde las 9,30 horas, seguirá el sábado a partir de las 9,00 horas y concluirá el domingo desde las 8,30 horas. Cada jornada se disputará de forma ininterrumpida hasta la finalización de las pruebas programadas.

Los participantes competirán en pruebas individuales y de relevos de los distintos estilos y distancias, con clasificaciones diferenciadas por sexo y categoría de edad. Además de las medallas para los tres primeros clasificados de cada prueba y categoría, el campeonato reconocerá a los mejores clubes en las clasificaciones masculina, femenina y conjunta.

IMPACTO DEPORTIVO, TURÍSTICO Y ECONÓMICO

La celebración del campeonato supondrá un importante impacto económico para la ciudad de Logroño y para La Rioja, tanto por la llegada de deportistas y acompañantes como por la repercusión nacional del evento. La organización estima que la competición generará miles de pernoctaciones durante los cuatro días de celebración y una amplia difusión a través de los canales oficiales de la RFEN y de la retransmisión en streaming.

La cita reforzará además el posicionamiento de La Rioja como destino para la organización de grandes eventos deportivos, una línea estratégica impulsada por el Gobierno regional para fomentar la actividad económica, promocionar el territorio y consolidar hábitos de vida saludables a través del deporte.