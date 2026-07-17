La Rioja, en riesgo amarillo este domingo por altas temperaturas

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja, y más en concreto, la zona de la Ribera del Ebro, estará este próximo domingo en situación de riesgo amarillo por altas temperaturas, según ha informado el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con este aviso, el riesgo será "bajo" en la zona de la Ribera del Ebro por temperaturas máximas que podrán ser de hasta 35,4 grados.

Este aviso se realiza de acuerdo con el "Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja", de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno regional.