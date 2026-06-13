La Rioja, en riesgo amarillo este fin de semana por altas temperaturas que pueden llegar a los 36 grados

Archivo - Varias personas juegan en el agua para refrescarse en Madrid Rio (archivo) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este sábado y domingo en riesgo amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA).

En concreto, la ribera del Ebro activará el aviso este sábado desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas. Se prevén temperaturas de hasta 36 grados. El domingo, por su parte, el riesgo amarillo permanecerá activo en la misma franja horaria y en la misma zona.

La probabilidad de ambos hechos ronda entre el 40 y el 70 por ciento.