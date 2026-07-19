La Rioja, en riesgo amarillo durante la tarde de este lunes, por temperaturas que alcanzarán los 38 grados

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LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja estará de nuevo en situación de riesgo amarillo durante la tarde de este lunes, día 20 de julio, por temperaturas que alcanzarán los 38 grados, de acuerdo con el último parte que ha remitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la Agencia, el ámbito geográfico será concretamente la Ribera del Ebro, con hora de comienzo a las 13 horas y de finalización a las 21 horas, y una probabilidad de que ocurra este fenómeno de entre un 40 y un 70 por ciento.

Este aviso se lanza de acuerdo con el "Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).