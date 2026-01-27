La Rioja seduce en Madrid Fusión con un viaje por su diversidad vitivinícola y gastronómica - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha asistido a la cata de vino, gastronomía y paisaje que se ha llevado a cabo en Madrid Fusión ante cincuenta profesionales, periodistas y amantes del vino y la gastronomía. En el marco del espacio The Wine Edition, se ha desarrollado esta acción promocional 'La Rioja, sabores que cuentan un territorio', una experiencia sensorial que propone un recorrido por la diversidad vitivinícola y gastronómica del territorio a través de vinos singulares y elaboraciones culinarias de alta calidad.

La cata ha sido impartida por Elena Corzana, viticultora, enóloga, sumiller y reconocida productora de vinos artesanales, cuya trayectoria destaca por su compromiso con el territorio, las variedades locales y una viticultura respetuosa con el entorno. Durante la sesión, se han catado cinco vinos de la Asociación Menudas Bodegas, procedentes de distintos municipios riojanos y representativos de la riqueza y personalidad de sus paisajes.

El público asistente ha maridado el recorrido por la región con un viaje a través de la gastronomía. Concretamente, con tres referencias gastronómicas elaboradas con producto ecológico certificado por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER). Estas creaciones han sido desarrolladas por Kike Fernández, profesor de la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago, y chef del Meraki Gastrobar.

Estas propuestas gastronómicas que miran al campo y al origen y que son concebidas como homenaje a quienes sostienen el producto desde la base han consistido en: coliflor con holandesa de pimentón, torrija de pimiento con salsa de yema de huevo y 'El Danzador'.

Este último pincho, creado por Kike Fernández, ha sido reconocido, esta misma mañana y en el marco de Madrid Fusión como la segunda mejor creación gastronómica del Campeonato Oficial de Hostelería de España. 'El Danzador', que también fue galardonado con el Primer Premio en el III Master Pinchos Gourmet #Productoriojano, y con el Delantal de Oro del XXIII Concurso de Pinchos de La Rioja, es un buñuelo de masa neutra en forma de espiral relleno de alubias de Anguiano trabajadas en distintas texturas, con polvo de chorizo y emulsiones.