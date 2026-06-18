La Rioja seguirá este viernes en riesgo amarillo por altas temperaturas y suma el de tormentas fuertes por la tarde

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LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja continuará este viernes, como en estos últimos días, en situación de riesgo amarillo por altas temperaturas, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que suma además para mañana el aviso, también amarillo, por la posibilidad de que descarguen tormentas fuertes.

Así, en el caso de las temperaturas, tanto para este jueves como para el viernes, el riesgo se apunta para máximas que podrán alcanzar los 36 grados. Una situación enmarcada entre las 13 y las 21 horas, y que tiene entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidades de que se produzca en todo el ámbito geográfico de la comunidad.

En cuando a las tormentas, también con posibilidad de que descarguen en toda La Rioja, la situación de riesgo amarillo comenzará a las 14 horas y se extenderá hasta las 23 horas, con una probabilidad entre un 40 y un 70 por ciento de que se produzcen estos fenómenos.

En concreto, además, se apunta a la posibilidad de que durante los episodios de las tormentas se produzcan rachas muy fuertes de viento, a la vez que no se descarta que caiga granizo.

Estos avisos se dan de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).