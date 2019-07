'El Rioja y los 5 Sentidos' convoca el XXI Concurso Internacional de Fotografía que repartirá 3.000 euros en premios

Publicado 07/07/2019 9:23:35 CET

El plazo para presentar los trabajos al veterano certamen permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre

El Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja Capital, ha convocado el XXI Concurso Internacional de Fotografía de 'El Rioja y los 5 Sentidos', organizado junto con Fundación Caja Rioja y Bankia, con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja. En conjunto, el certamen repartirá 3.000 euros en premios, con la posibilidad, además, de otorgar dos accésit por valor de 200 euros cada uno.

El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto*hasta el próximo día 28 de septiembre, haciéndose público el fallo del jurado el mismo día de la inauguración de la exposición, en el mes de noviembre, dentro de la programación dedicada al sentido de la 'vista' de 'El Rioja y los 5 Sentidos'.

El acuerdo suscrito con Fundación Caja Rioja y Bankia, facilitará además su itinerancia a lo largo de todo el año en los diferentes centros culturales con los que la entidad cuenta en la región.

El objetivo de este concurso es fomentar la creatividad artística y fotográfica en relación con el mundo del vino, pudiendo participar cualquier persona, profesional o aficionada, de cualquier nacionalidad y sin límite de edad. Los trabajos presentados tendrán como tema principal el vino en cualquiera de sus aspectos: vendimia, elaboración, bodegas, personajes, paisajes, bodegón, consumo, historia, arquitectura, etc.

PREMIOS Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

El primer premio obtendrá 1.600 euros, el segundo 900 y el tercero 500 euros. Cada autor podrá presentar, a partir de hoy viernes, día 5 de julio, un máximo de tres fotografías, con técnica libre. Sólo se admitirán trabajos en formato digital, que deberán volcarse exclusivamente en el apartado 'Concurso de Fotografía El Rioja y los 5 Sentidos' habilitado para tal efecto en www.lariojacapital.com donde, además, pueden obtenerse las bases completas y más información.

En la anterior edición, se presentaron al concurso 558 obras pertenecientes a 209 participantes de España, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, México, Polonia y Venezuela. El vencedor resultó el logroñés Javier Muro, siendo el segundo y tercer clasificados Luis María de Pazos Salmerón (Soria) y Ana Martínez-Osorio (Granada), respectivamente.

BASES DE PARTICIPACIÓN

La Rioja Capital, entidad promotora del Concurso Internacional de Fotografía 'El Rioja y los 5 Sentidos', coordinadamente con Fundación Caja Rioja-Bankia y con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, organiza la XXI edición de dicho certamen con el fin de fomentar la creatividad artística y, en concreto, fotográfica, en relación con el mundo del vino.

El fallo del Jurado se hará público en noviembre del presente año, con fecha aún por determinar, en el mes dedicado a la 'Vista' dentro de la programación divulgativa de la Cultura del Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, aficionados y profesionales de la fotografía, de cualquier nacionalidad y sin límite de edad.

TEMA

Las fotografías presentadas tendrán como tema principal el vino en cualquiera de sus aspectos: vendimia, elaboración, bodegas, personajes, paisaje, bodegones, consumo, historia, etc.

OBRAS

Cada autor podrá presentar al concurso un máximo de 3 fotografías.

FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍA

La técnica fotográfica será libre. Sólo podrán presentarse trabajos en formato digital. El lado menor de cada una de las imágenes tendrá como mínimo 2.400 pixel y los archivos serán en JPEG de máxima calidad. Cada imagen tendrá un tamaño máximo de 10 MB. Las fotografías no podrán llevar márgenes, marcos o bordes.

Los archivos se enviarán exclusivamente a través del formulario habilitado a tal efecto en la página web, en el apartado XIX Concurso de Fotografía 'El Rioja y los 5 Sentidos'.

ADMISIÓN

Las fotografías podrán presentarse a través de los medios descritos desde el 5 de julio hasta las 24 horas del 28 de septiembre de 2019 (hora española). El plazo será improrrogable.

EXPOSICIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES

Las obras premiadas, junto con una selección de todas las presentadas, participarán en una exposición en noviembre de este año, incluida en el programa de divulgación de la Cultura del Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos', que se distribuye en cinco meses, uno por cada sentido. Además, se editará un catálogo virtual con las mismas, que se divulgará en los medios web de La Rioja Capital y a través de las redes sociales.

La Rioja Capital y la Fundación Caja Rioja-Bankia, principal entidad colaboradora de esta convocatoria internacional fotográfica, promoverán el carácter itinerante de la misma en diferentes centros culturales con los que esta última cuenta en la región.

Dicha itinerancia podrá extenderse a otros puntos de la geografía regional o nacional, bien de forma completa o parcial, a propuesta de la Organización.

PREMIOS

Los premios y su cuantía son los siguientes:

Primer premio: 1.600 euros y galardón

Segundo premio: 900 euros y galardón

Tercer premio: 500 euros y galardón

Ningún participante podrá obtener más de un premio. Los premios quedarán sometidos al IRPF según la legislación vigente. El jurado, si así lo considera, podrá conceder, además de los premios citados, hasta dos accésits de 200 euros.

JURADO Y FALLO DEL CERTAMEN

El jurado del certamen estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. El fallo del concurso se dará a conocer en noviembre de 2019, durante la celebración de la iniciativa 'El Rioja y los 5 Sentidos', y divulgado a través de www.lariojacapital.com y de las redes sociales. La fecha y lugar se anunciarán oportunamente en el programa.

DERECHOS DE AUTOR Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

El certamen respetará los derechos de autor de todas las imágenes, si bien la presentación de una obra conllevará la cesión de los mismos a la Organización para fines promocionales del certamen o su divulgación exclusivamente en relación con 'El Rioja y los 5 Sentidos'. En el caso de las obras premiadas, pasarán a ser propiedad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, cediendo los autores los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y aplicación a diferentes soportes por el plazo máximo permitido por la normativa aplicable. En todos los casos se citará el nombre del autor.

Los participantes responderán personalmente de la propiedad total de las fotografías presentadas en los términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando la titularidad y el carácter original de las mismas.

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación.

Cualquier envío que no se ajuste a las bases o que no cumplimente debidamente los datos del formulario habilitado para el envío de fotografías será descartado. La organización no devolverá los archivos presentados, que serán eliminados una vez finalice la programación de 'El Rioja y los 5 Sentidos'.