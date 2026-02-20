'El Rioja Y Los 5 Sentidos' Llega A Aguilar Del Río Alhama Gracias Al Programa 'Aprender' - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aguilar del Río Alhama acoge la exposición del XXVI Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos' incluida en el programa 'Aprender'. La muestra puede visitarse en el Centro de Interpretación de Contrebia Leucade hasta el 15 de marzo, de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y los domingos de 11,00 a 14,00 horas. 'Aprender' es un programa impulsado por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación La Caixa.

La obra Winter Grafic 3, de Boris Godnic, de Eslovenia, obtuvo el primer premio, dotado con 1.600 euros. En total, se presentaron al concurso 758 obras pertenecientes a 280 participantes de 20 países diferentes, lo que convierte a esta edición en la más internacional y en una de las de mayor participación del certamen.

El segundo premio, de 900 euros, fue para la obra The heart, del también esloveno Stojan Gorup; mientras que el tercero, de 500 euros, fue para Gurutze Langarika, de Legazpi (Guipúzcoa), por su obra El color del vino 2.

El Premio Especial #productoriojano, dotado con 500 euros, y con el que se pretende generar de forma explícita imágenes en las que el vino comparta protagonismo con los productos agroalimentarios de La Rioja y su culinaria o gastronomía, se decidió para la obra Queso, pan y vino, de Francisco Fernández, de Ayamonte (Huelva).

Los dos accésit, dotados con 200 euros cada uno, fueron para las obras Vieja cepa solitaria, de Carlos Giménez, de Logroño, y Zarcillo en espiral, de José Reyes Belzunce, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

APRENDER

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.

El vídeo de la iniciativa puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=YZqnPBgl1IE