La Rioja se suma a las Jornadas Europeas Patrimonio 2026 bajo el lema 'Patrimonio en riesgo:revivir, resistir, imaginar'

La Rioja se suma a las Jornadas Europeas Patrimonio 2026 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Cultura, participa en las Jornadas Europeas de Patrimonio con una programación de actividades que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre y que permitirá acercarse a diferentes manifestaciones del patrimonio cultural riojano.

Bajo el lema europeo 'Patrimonio en riesgo: revivir, resistir, imaginar', la iniciativa reunirá propuestas relacionadas con las tradiciones y oficios, el patrimonio industrial, la arquitectura, la arqueología, el paisaje y la memoria, además de incorporar nuevos formatos para favorecer su conocimiento y transmisión.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado este viernes esta programación y ha destacado la diversidad de actividades planteadas para abordar el patrimonio desde diferentes perspectivas y acercarlo a públicos diversos.

"Son cientos, miles de actividades, que se desarrollarán en todo el mundo, y La Rioja estará presente", ha subrayado. En concreto, "habrá dieciséis actividades que se distribuyen por toda La Rioja, todas ellas gratuitas".

La programación arrancará el 1 de octubre con la XX Fiesta de la Trashumancia: La Marcha de los Pastores, que se celebrará hasta el día 3 en la Venta de Piqueras, en Lumbreras de Cameros.

La cita alcanzará este año su vigésima edición y recuperará una tradición vinculada al ciclo anual de los pastores y sus rebaños, que cada primer fin de semana de octubre emprendían su marcha hacia las tierras del sur para pasar allí el invierno hasta el final de la primavera.

El programa incluirá diferentes propuestas destinadas a poner en valor tradiciones, conocimientos y oficios que forman parte de la identidad cultural riojana.

Entre ellas se encontrará el Centro de Interpretación de la Alfarería de Navarrete, un nuevo espacio levantado sobre la antigua factoría FANSA que conserva los hornos y la chimenea originales de la fábrica y combina patrimonio industrial y artístico. El centro acogerá una exposición de piezas tradicionales de alfarería y la propuesta de arte contemporáneo 'O 2/14', del artista navarretano Toño Naharro junto a otros creadores.

La relación entre patrimonio e innovación estará presente el 2 de octubre, en la Biblioteca de La Rioja, con el taller 'Almazuela Picross', de Erveca Studio, que abordará la incorporación de las almazuelas a un videojuego como recurso para la conservación, difusión e innovación del patrimonio.

Los oficios tradicionales protagonizarán también el Taller de la Alpargata, previsto para el 9 de octubre en la Biblioteca de La Rioja, donde Saray y sus alpargatas explicará la evolución histórica de esta actividad mediante vídeos, demostraciones y materiales, además de realizar una demostración de cosido artesanal.

El patrimonio industrial tendrá su espacio el 10 de octubre con una visita guiada al Telar de Enciso, a cargo de su propietario, Raúl Lacoste. El recorrido permitirá conocer la historia de la antigua fábrica familiar Hilados y Tejidos Marín-Lacoste, última fábrica textil del Alto Cidacos y de La Rioja en funcionamiento hasta 2019. También el patrimonio arquitectónico se abordará desde una perspectiva participativa.

El 16 de octubre, el Museo de La Rioja acogerá el Laboratorio de Música y Arquitectura, una actividad dirigida a familias con niños de 4 a 12 años en la que la música, la geometría y la construcción colectiva de maquetas servirán para descubrir el legado arquitectónico de una manera activa y transversal. La propuesta estará diseñada e impartida por La casa del vacío.

La memoria será el eje de la presentación, el 22 de octubre en el Instituto de Estudios Riojanos (IER), del libro 'Para no olvidar. Memorias de Mansilla de la Sierra (1927-1960)', de Luis Vicente Elías y Benjamín Blanco. Editada por el IER, la obra reconstruye el proceso que llevó a la desaparición de Mansilla de la Sierra bajo las aguas del embalse a partir de documentación histórica y de los testimonios de una docena de vecinos nacidos en el antiguo pueblo.

La programación recuperará de nuevo el patrimonio vinculado a la actividad pastoril el 25 de octubre, con la Vuelta a la Trasterminancia, en la que el pastor riojano David Ceballos realizará con su rebaño un recorrido de seis kilómetros entre el refugio de Bonicaparra y San Asensio de los Cantos, en busca de mejores pastos para su ganado.

El 30 de octubre, la Biblioteca de La Rioja acogerá 'Se armó el belén', una jornada divulgativa y participativa dedicada al proceso de reconocimiento del belenismo riojano como patrimonio cultural inmaterial y a las personas, asociaciones y comunidades que mantienen viva esta tradición. La actividad abordará tanto el proceso de patrimonialización como la diversidad de las comunidades belenistas, la transmisión práctica de conocimientos y las necesidades de salvaguardia.

El mes concluirá, el 31 de octubre, con una visita a la Ferrería de Lugar del Río, en San Millán, guiada por el arqueólogo José María Martínez Torrecilla, que permitirá conocer este enclave de patrimonio industrial y acercarse a la historia siderúrgica y natural de La Rioja.

NOVIEMBRE CONTINÚA EL RECORRIDO POR EL PATRIMONIO RIOJANO.

Las actividades continuarán en noviembre con propuestas que incidirán en la dimensión educativa, territorial y participativa del patrimonio.

El 5 de noviembre, el Instituto de Estudios Riojanos acogerá la presentación del proyecto educativo 'Codex IER 8.0. Escape Room', una iniciativa que convertirá el patrimonio inmaterial riojano en un recurso didáctico para las etapas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria mediante una propuesta interdisciplinar basada en la gamificación y el aprendizaje cooperativo, construida a partir de las tradiciones riojanas, las fiestas de interés turístico y los bienes de interés cultural de la comunidad.

El 7 de noviembre, una visita guiada permitirá conocer la Real Fábrica de Paños de Ezcaray, edificio declarado Bien de Interés Cultural en 1992 y actualmente destinado a distintos usos públicos de la localidad. La actividad se desarrollará previamente a la representación teatral Metanoia (Modo Ser).

Al día siguiente, el paseo interpretativo 'Ventrosa, ¿hacia una nueva primavera?' recorrerá el territorio de esta localidad y su relación con la tradición de los pastores trashumantes, siguiendo el sinuoso ascenso hasta La Dehesa y la transformación experimentada por el paisaje a lo largo del tiempo. La actividad incluirá la visita a la Casa del Maestro.

El patrimonio artístico y religioso protagonizará el 14 de noviembre una visita guiada a la ermita de San Esteban de Viguera, donde se conserva una destacada colección de pinturas murales. La salida se realizará desde la Plaza de Viguera.

La trashumancia volverá a centrar una de las propuestas del programa el 15 de noviembre con 'A la sombra de las majadas', un paseo interpretativo guiado por el diario de un joven zagal que permitirá acercarse a los caminos, conocimientos y costumbres vinculados al pastoreo y a la transmisión oral de esta cultura tradicional y rural. La actividad incluirá la visita al Centro de Interpretación de la Trashumancia de la Venta de Piqueras.

Finalmente, el 21 de noviembre, una visita guiada al yacimiento de Graccurris, en Alfaro, permitirá acercarse a los vestigios de la antigua Ilurcis y conocer la historia de la primera fundación romana del Ebro de la mano del arquitecto Óscar Reinares. La propuesta permitirá descubrir también las técnicas constructivas y el proceso de recreación de su templo monumental.