La Rioja supera este año el precio máximo del alquiler, con 9,88 euros por metro cuadrado, según Fotocasa

LOGROÑO/MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja, al igual que todas las comunidades autónomas de España, ha superado el precio máximo histórico del alquiler durante los primeros siete meses de 2025, con 9,88 euros por metro cuadrado, según los datos proporcionados por Fotocasa.

El portal inmobiliario destaca que, a nivel nacional, el precio medio rebasa su máximo en junio de 2025 y alcanza los 14,38 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual del 14%. De este modo, un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media unos 1.150 euros al mes.

En enero de 2025, las comunidades autónomas que han llegado a máximos han sido La Rioja (9,88 euros) y Navarra (13,04 euros), y, en mayo, han sido Andalucía (11,63 euros) y Canarias (15,07 euros).

Asimismo, los datos reflejan que, en junio, las autonomías que han registrado máximos han sido Aragón (10,91 euros), Castilla y León (9,82 euros), Galicia (10,37 euros) y Murcia (10,24 euros).

En julio de 2025, los máximos se situaron en Asturias (11,47 euros), Baleares (19,01 euros), Cantabria (14 euros), Castilla- La Mancha (8,18 euros), Cataluña (20,41 euros), la Comunitat Valenciana (13,94 euros), Extremadura (7,27 euros), Madrid (21,55 euros) y el País Vasco (16,99 euros).

Dentro del análisis de las capitales de provincia, Fotocasa indica que 48 han alcanzado el precio máximo durante este año. La única que capital de provincia que no ha alcanzado máximos es Cuenca --que alcanzó máximos en junio de 2022 con un precio medio de 8,51 euros por metro cuadrado al mes--, cuyo precio actual se encuentra un 13,9% por debajo de ese máximo y registra los 7,33 euros por metro cuadrado al mes en julio de 2025.

"Analizando al detalle, la mayoría de las capitales han alcanzado máximos en los últimos meses: en 22 capitales de provincia se han alcanzado precios máximos en julio de 2025, 10 de ellas lo hicieron en junio de 2025, seis de ellas en mayo de 2025, cuatro de ellas llegaron a máximos en abril, una lo hizo en marzo, tres en febrero y dos en enero de 2025", resalta Fotocasa.