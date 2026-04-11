La Rioja, tercera comunidad con mayor tasa de actividad de personas con discapacidad, con un 41,2%

Persona con discapacidad - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

LOGROÑO/MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es la tercera comunidad autónoma con una mayor tasa de actividad de las personas con discapacidad, que llega al 41,2 por ciento, casi seis puntos por encima de la media nacional (35,4%).

Así según se desprende del informe 'Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad', elaborado por Randstad Research junto a Fundación Randstad.

A nivel nacional, el estudio recoge que, en 2024, en el mercado laboral había 687.500 personas con discapacidad activa (35,4%), una cifra ligeramente por debajo del máximo alcanzado en los últimos diez años. No obstante, la evolución del periodo muestra una tendencia claramente creciente.

Por comunidades, destaca el importante contraste registrado en cada territorio, con una dispersión de 16,5 puntos entre la más alta y la más baja.

En concreto, los registros más altos se dieron en Cantabria (44,9%), Comunidad de Madrid (41,5%) y La Rioja (41,2%); mientras que los menores se detectaron en Canarias (28,4%), Galicia (29,4%) y Asturias (29,4%).

El análisis publicado por Fundación Randstad refleja que la tasa de empleo de personas con discapacidad se situó en 2024 en el 28,9%, lo que supone el registro más alto desde 2014.

El número total de personas con discapacidad ocupadas fue de 560.400, confirmando una tendencia de crecimiento constante, ya que desde 2014 la población ocupada con discapacidad sumó más de 166 mil personas. Esto se traduce en un incremento acumulado del 42% respecto al 22,6% registrado en 2014.

También se consolidó en 2024 la tendencia de disminución del desempleo de las personas con discapacidad de los últimos diez años, con una reducción acumulada del 34%, lo que se traduce en 64.400 parados menos.

En concreto, el desempleo de las personas con discapacidad se redujo en 2024 en 9.000 personas, lo que se tradujo en una disminución de la tasa de paro al 18,5%. Este descenso se ha dado tanto en hombres como en mujeres.

Entre 2014 y 2024, la población con discapacidad psicosocial creció un 18%, seis puntos por encima del 12% registrado en el total de personas con discapacidad.

En términos generales, este colectivo presenta las tasas más bajas de actividad y empleo en comparación con otros tipos de discapacidad.

Así pues, de las personas con discapacidad psicosocial en edad de trabajar, solo el 29,8% se encontraban activas, frente al 35,4% del total de las personas con discapacidad.

También existe una disparidad similar en lo referente a las tasas de empleo, ya que mientras un 28,9% del total de personas con discapacidad están empleadas, solo el 23,6% de las que tienen una discapacidad psicosocial tienen un trabajo.

Todo ello refleja una baja participación en el mercado de trabajo y mayores dificultades para acceder al empleo.