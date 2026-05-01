La Rioja, tercera comunidad en ocupación de casas rurales durante este puente de mayo

Archivo - La Rioja es la tercera comunidad con mejor índice de ocupación - SENSACION RURAL - Archivo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es la tercera comunidad con más ocupación de sus casas rurales durante este puente de mayo, con un 78,80 por ciento según los datos recogidos por TusCasasRurales.com, uno de los principales buscadores especializados en alojamientos rurales en España.

De acuerdo con este estudio, la ocupación media de las casas rurales para el Puente de Mayo de 2026 se sitúa actualmente en el 68,9%. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la ocupación registra un aumento cercano a los 20 puntos porcentuales, reflejando un notable crecimiento de la demanda de turismo rural en estas fechas.

Este incremento se explica, en gran medida, por la favorable disposición del calendario este año, ya que el Día del Trabajador, 1 de mayo, cae en viernes, lo que facilita la planificación de una escapada de varios días. En contraste, en 2025 esta festividad se celebró en jueves, lo que limitó la continuidad del puente en la mayoría de comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid.

MENOS DEMANDA EN EL NOROESTE Y FUERTE TIRÓN EN EL NORESTE.

De acuerdo con estos datos, el comportamiento del turismo rural para el Puente de Mayo dibuja un mapa muy desigual en la mitad norte peninsular, donde se aprecia una clara brecha entre el noroeste y el noreste.

Navarra encabeza el ranking nacional con un 83% de ocupación, situándose como la comunidad con mayor presión de reservas para estas fechas. Junto a ella destacan la Comunidad de Madrid (79,1%), La Rioja (78,8%) y País Vasco (78,4%), configurando un eje de alta demanda en el norte y centro del país, con disponibilidad ya muy limitada en numerosos alojamientos rurales.

En contraste, el noroeste presenta un escenario muy distinto. Galicia registra el dato más bajo de toda España, con un 48,8% de ocupación, seguida de Asturias (53,6%) y Cantabria (62,8%).

La diferencia entre Navarra y Galicia, de más de 34 puntos porcentuales, resume con claridad esta dualidad territorial: mientras el noreste roza el lleno técnico en muchos destinos rurales, el noroeste mantiene margen suficiente para captar reservas de última hora.