La Rioja tiende puentes con Corea del Sur en innovación agroalimentaria y emprendimiento de base tecnológica - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cuenta con tres proyectos clave para la economía de la comunidad, como son el Sandbox Agrifoodtech, Tech FabLab y TECHRIOJA, "que pueden favorecer el establecimiento de lazos estratégicos entre La Rioja y Corea del Sur".

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, en un encuentro de trabajo con la Global Alliance for Food, agrupación internacional de clústeres agroalimentarios, celebrado en Seúl.

Corea del Sur destaca por su enfoque en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, lo que ha impulsado el desarrollo de startups en inteligencia artificial, biotecnología y tecnologías limpias.

"Resultan interesantes las posibilidades que puede representar para las empresas y emprendedores riojanos del sector agroalimentario, especialmente en materia de agrotech y de digitalización al sector", ha expresado León.

De hecho, en 2024, La Rioja exportó a Corea del Sur productos por una cuantía total de 29,6 millones de euros y 25,7 de ellos (86,95%) proceden del sector agroalimentario: vino, verduras, conservas, aceite de oliva y carne.

Por esta razón, durante estos días de misión institucional, el gran objetivo es "crear y fortalecer lazos institucionales y empresariales que permitan identificar y explorar oportunidades futuras de colaboración tecnológica, económica y comercial entre La Rioja y Corea del Sur".

León, acompañada por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y las siete empresas y dos entidades riojanas que integran la misión comercial en el país asiático, visitó ayer la Oficina Económica y Comercial de España en Seúl.

En la jornada de hoy, ha mantenido una reunión con el director general de la Agencia de Promoción de la Comida Coreana (K-Food), John Hae-Oung, y ha asistido a la recepción en la Embajada de España en Corea del Sur.

Esta misión institucional surge del acompañamiento estratégico al sector agroalimentario, que lidera una misión empresarial directa de prospección, a través del clúster Food+i. El Gobierno de La Rioja está "ofreciendo un respaldo que pone de relieve la importancia de este sector y de las empresas que lo conforman para nuestra región".

Al mismo tiempo, la misión institucional se está centrando "en conocer el funcionamiento de los ecosistemas de emprendimiento tecnológico y digital, los ecosistemas de innovación y los parques tecnológicos locales, para aprender de primera mano cómo construir un ecosistema emprendedor sólido y competitivo, siendo Corea del Sur un ejemplo a considerar debido a sus políticas inclusivas, la adaptación legislativa y el fomento de la colaboración entre diferentes actores".

STARTUPS Y TECNOLOGÍA

La agenda de la misión institucional incluye mañana una visita a la Feria Food Week Corea de Productos Alimentarios, junto a la delegación riojana de la misión empresarial.

También encuentros de trabajo con la Seoul Business Agency, una entidad pública dependiente del Gobierno Metropolitano de Seúl que se dedica a revitalizar la economía de la ciudad mediante la promoción de startups, el impulso del crecimiento corporativo de las empresas y el fomento de las industrias clave.

Y con la Global Digital Innovation Network, una fundación sin ánimo de lucro establecida bajo el auspicio del Ministerio de Ciencia y TIC de Corea, dedicada a la promoción y expansión internacional de empresas de tecnología.

De cara al jueves, están previstas reuniones con el Global Green Growth Institute, una organización intergubernamental internacional dedicada a apoyar y promover un crecimiento económico fuerte, inclusivo y sostenible en los países en desarrollo y las economías emergentes.

Y Special Your Partner, una agencia de evaluación tecnológica dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, que gestiona solicitudes y registros nacionales e internacionales de patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas comerciales, así como juicios y litigios, y ofrece soluciones integrales relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (PI) y diversos servicios de información tecnológica.