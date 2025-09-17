La Rioja trabaja en una nueva imagen promocional "más fresca, dinámica y seductora" para "mostrar al mundo lo que somos"

No sustituirá al logotipo institucional del Gobierno riojano. La inversión es de 1,3 millones y se prevé sea visible en verano de 2026 LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja contará -previsiblemente en verano de 2026- con un nuevo sistema de identidad promocional regional, es decir, una renovada imagen promocional "más fresca, dinámica y con capacidad de seducir" que servirá para "comunicar nuestra ccaa con dinamismo, emoción y capacidad de atraer". Un vínculo creativo que complementa y no sustituye al logotipo institucional del Ejecutivo regional y que "ayudará a mostrar al mundo lo que somos".

Para ello, el Gobierno de La Rioja, a través de la sociedad pública de Promoción 'La Rioja 360 Grados Avanza', presenta la licitación de un pliego articulador, centrado en la proyección exterior de la región y en su cohesión interna que contará con una inversión de 1,3 millones. Todo el proyecto se licitará mediante una convocatoria pública para contratar servicios de consultoría estratégica, diseño integral y desarrollo de un sistema identitario para la promoción de La Rioja.

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha presentado este nuevo gran proyecto del Ejecutivo que "marcará un antes y un después" en la comunicación porque, como ha dicho, "se trata de una actualización de concepto y de materiales de comunicación".

A partir de ahora será "más estructurada, sin ser rígida, e imprescindible en un contexto altamente competitivo con el que nos movemos de los destinos y de las regiones en todos los ámbitos.

Como ha indicado el pliego saldrá con cinco fases y más de 25 entregables "que van a definir cómo contamos La Rioja en los próximos años, tanto hacia adentro como hacia afuera".

"CUÁL ES NUESTRA RECETA COMO DESTINO"

Por un lado, expresa Borges, esta nueva imagen corporativa "nos va a dar un relato claro y compartido de lo que somos, identificando qué elementos nos hacen únicos y cuáles son esos elementos que tanto nos caracterizan, cuáles son nuestros ingredientes esenciales... es decir, cuál es nuestra receta como destino".

Así las cosas, "vamos a crear un diseño integral que se verá igual de bien en una web, en una feria internacional, en un objeto promocional o en la señalítica de un territorio... Nos va a dejar guías prácticas y plantillas que van a hacer el trabajo más fácil de todos los que comunicamos La Rioja", ha afirmado.

También se pondrán en marcha la producción de piezas concretas, como materiales digitales, audiovisuales, papelería, objetos promocionales, recursos para eventos y, además, "nos va a acompañar a todos los que estamos trabajando intensamente en la comunicación pero también a municipios e incluso a medios, dotándonos de esas herramientas para cómo contar mejor el territorio".

Contará cinco fases muy claras; Una de un análisis profundo para identificar esos ingredientes "que hacen nuestra receta única", la planificación, el diseño, la activación y el acompañamiento.

"DINAMISMO, EMOCIÓN, CAPACIDAD DE ATRAER Y SEDUCIR"

Todo ello con el objetivo de "comunicar con dinamismo, con emoción, con capacidad de atraer, en definitiva, para seducir. Va a ser el vínculo creativo que muestre al mundo lo que somos y que, al mismo tiempo, vista nuestro propio territorio con coherencia".

Con respecto a la adjudicación, expresa, se va a valorar "la metodología de análisis sobre todo, cómo se van a fijar en nuestro territorio las empresas que quieran aportar ese valor al territorio, el equipo y la capacidad de transmitir valores".

Va a contar además con un tribunal independiente formado por el exdirector de marketing de Turespaña, la directora del ESDIR y un funcionario de la ADER.

EL PROCESO ARRANCA DE INMEDIATO

El proceso arranca de inmediato con 50 días para la presentación de ofertas "y esperamos estar operativos y trabajando a partir de principios del año que viene aunque la imagen visible puede llegar en verano de 2026.

"La Rioja y los riojanos no se merecen menos que una identidad ambiciosa acorde a su talento, al esfuerzo y a lo que representa esta comunidad".

Con este paso, finaliza, "seguimos consolidando una transformación territorial y construimos una marca pública para darnos a conocer con una identidad compartida, coherente y reconocible. Una identidad que, por supuesto, no es ni un lujo ni un adorno. Es una herramienta para ser más visibles, más atractivos y presumir de lo que somos".