La Rioja urge llegar a acuerdos con los Médicos y entiende "la frustración de los pacientes" ante la huelga

Médicos durante una concentración - Matias Chiofalo - Europa Press

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que se siente a dialogar para llegar a un acuerdo con los profesionales Médicos ante la tercera semana de huelga que en La Rioja "está teniendo un seguimiento significativo".

Alfonso Domínguez exige así llegar un acuerdo con los responsables del sector médico ya que, en el día de ayer, de un total de 1.363 médicos entre Atención Primaria, hospitales y Fundación Rioja Salud del sistema sanitario riojano -sin contar los servicios mínimos, las vacaciones o las bajas- , 113 facultativos secundaron la huelga.

En cuanto a la actividad asistencial, en Atención Primaria se dejaron de realizar 630 atenciones. En la actividad hospitalaria, por su parte, de los 24 quirófanos programados se suspendieron 11, mientras que de las 130 consultas externas previstas no se hicieron 40 y de las 192 pruebas diagnósticas programadas se suspendieron 58.

Por tanto, indica, "el seguimiento en La Rioja está siendo significativo. Es una situación que supone un perjuicio para los trabajadores y que tiene una consecuencia directa para los pacientes en un momento en el que ya hay listas de espera por la falta de sanitarios en todo el sistema sanitario".

Además, Domínguez ha señalado que entiende la "frustración de los pacientes" y recuerda que "no podemos avisarles si se anula alguna consulta o cita porque el derecho a huelga no se avisa por parte del trabajador, no podemos saber quién acude o no".

MANIFESTACIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

El portavoz también se ha referido a la manifestación que el próximo viernes, 20 de marzo, recorrerá el centro de Logroño convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Riojana. Al respecto ha querido dejar claro que "el Gobierno riojano tiene la sanidad pública como uno de sus grandes objetivos estratégicos en esta legislatura".

"Ha incrementado el nivel de recursos presupuestarios en todos los presupuestos, se están llevando a cabo la mejora de infraestructuras, tanto en el San Pedro como en el hospital de Calahorra", entre otros. "Se incorporará la facultad de Medicina y hemos publicado la mayor oferta de empleo público del SERIS. Nuestra apuesta es total y estamos convencidos de que así lo perciben los ciudadanos".