La Rioja ve "inasumible" el borrador de la nueva PAC por los recortes de los fondos y trabajará para defender al sector

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha vuelto a reiterar la posición "en contra" del Gobierno riojano con respecto al borrador de documento de la nueva PAC que supondría recortes "inasumibles" para el sector agroganadero riojano. "No podemos permitirnos ningún tipo de recortes en los fondos". Ante ello muestra su compromiso en trabajar para "conseguir entre todos que no se recorte ni un solo euro".

La actual propuesta -ha explicado la consejera- para la nueva PAC en ese periodo post-27, "nos presenta un marco financiero plurianual 2028-2034, que nos propone que pasemos de tener una política agraria común con un presupuesto propio a tener un fondo único multisectorial que va a abarcar además de los fondos para las políticas agrarias también esos fondos de cohesión, fondos FEDER y Fondo Social Europeo". Desde La Rioja "nos hemos posicionado rotundamente en contra de esta posición".

Ha considerado también que la propuesta de Europa es "regresiva, hará retroceder al sector y traerá recortes de los fondos que deberían llegar a La Rioja".

Desde el Gobierno riojano apuestan por un reglamento que verdaderamente "defienda los intereses del sector y ha apoyado un documento de país con unas posturas mínimas que son las líneas rojas que no podemos cruzar".

Así las cosas, expresa Manzanos, "no podemos permitirnos ni asumir ningún tipo de recorte en los fondos destinados a la nueva PAC. Actualmente el marco financiero cuenta con 387.000 millones de euros millones de euros y lo quieren reducir a 300.000 millones, la reducción para toda la agricultura europea rondaría entre el 20 y el 25 por ciento, todo ello, además, en un momento muy complicado para el sector".

¿CÓMO AFECTARÍA A LA RIOJA? En el caso de nuestra región -explica la consejera- "vienen a percibir ayudas unos 4.200 agricultores y ganaderos con un importe total cercano a los 30 millones de euros. Si las reducciones se aplicasen a nuestra ccaa, dejaríamos de percibir un total de 6 millones de euros, lo que significa más de 40 millones de euros en el nuevo periodo 2028-2034. Cifras que, por inasumibles y escandalosas, no podemos aceptar y debemos denunciarlo".

Considera también que si desaparecen además los dos pilares en los que se sustenta la PAC "las medidas más locales y concretas, las de las ccaa o las regiones, perderían poder de decisión. Entrarían en riesgo medidas como, por ejemplo, ayuda a la formación, a los campos demostrativos, grupos operativos, mejora y ampliación de regadío, ayudas para la dirección general del Medio Natural, desbroces, o el mismo programa LIFE, ayudas que implementamos desde La Rioja, diseñadas desde aquí y adaptadas al terreno. No pueden desaparecer".

Ve que el reglamento supone "un ataque frontal al modelo de agricultor profesional que defendemos en La Rioja porque trae recortes".

Además "no entendemos que de una manera expresa, sin tener en cuenta la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), a partir de 2028 el vino quedaría excluido de cualquier posible ayuda a la renta derivada de situaciones de dificultad. Un grandísimo error".

Como dato, las ayudas de la PAC no suponen ni el 1 por ciento del gasto público de la UE "pero, gracias a estas ayudas, los agricultores europeos garantizan alimentos sanos y de calidad que dan servicio a 500 millones de ciudadanos europeos. No podemos permitir ni un solo recorte".

Así las cosas, indica la consejera, "debemos trabajar conjuntamente, encontrar apoyos para paralizar el borrador del reglamento más cuando España es el segundo país que más fondos recibe de la PAC, por detrás de Francia".

Ante ello, afirma, "se abre un largo proceso de negociaciones, debates y votaciones y desde La Rioja no nos conformamos y trabajaremos para que no se recorte ni un solo euro. No se puede esperar que el presupuesto mínimo baje de los 387.000 millones".

"Defenderemos una postura que esperemos sea escuchada por el resto de los países miembros y apoyada porque necesitamos una PAC fuerte que nos ayude a mantener el estado de los agricultores y ganaderos europeos", ha finalizado.