Por La Rioja ve prevarización administrativa en los consejeros Pérez Pastor y Osés y el alcalde de Villamediana

Barrio de Bodegas de Villamediana - INFORME AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, ha acusado hoy de prevaricación administrativa, "por omisión", a los consejeros de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, y de Política Local, Daniel Osés, además de al alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez.

Gómez Ijalba ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que Por La Rioja ha finalizado ya el informe que remitirá, la próxima semana, a la Fiscalía por el "abandono" en el cuidado del patrimonio riojano y, en concreto, el Barrio de Bodegas de Villamediana.

El regionalista ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que, en Villamediana, existía un trabajo, desarrollado por el anterior Equipo de Gobierno, al frente del que estaba la socialista Ana Belén Martínez, que detallaba a situación del Barrio de Bodegas.

Sin embargo, el actual alcalde, el 'popular' Rubén Gutiérrez, decidió "abandonarlo a su suerte" por el hecho de que el trabajo lo había realizado un ayuntamiento de un color político diferente.

De este modo, ha permitido, ha dicho, el derrumbe de diez calados del Barrio de Bodegas ignorando los estudios realizados así como el Plan Especial de Recuperación de Barrio de Bodegas.

Gómez Ijalba ha apuntado, además, a la complicidad de Osés, que "se puso la medalla" al organizar un Congreso Internacional de Barrios de Bodegas en Villamediana pero, luego, permitió el derrumbe.

Ha explicado cómo los trabajos realizados la pasada legislatura estaban encaminados a la recuperación del barrio, sin embargo, se han ignorado, destacando que los barrios de bodegas de La Rioja son algo "identitario" de esta comunidad.

Como el resto de barrios "afectados y protegidos por la declaración de Bien Cultural del Paisaje y del Vino" estaban "protegidos". En Villamediana, ha insistido, se elaboraron fichas y se conocía "a la perfección la situación urbanística y estructural".

Ha añadido la "sospechosa" actuación del Partido Riojano que, ha recordado, formaba parte del Equipo de Gobierno de la anterior legislatura en Villamediana y, ahora, es "muleta" de Gutiérrez.

"Tenemos claro que hay una responsabilidad objetiva del alcalde en la pérdida patrimonial irremplazable" en Villamediana, ha dicho justificando la ampliación del informe a la Fiscalía añadiendo a Gutiérrez.