La Rioja vela por la igualdad y corresponsabilidad en las aulas con el taller teatral 'Ponte las gafas moradas y verás'

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha visitado este lunes, día 24, el CEIP Escultor Vicente Ochoa de Logroño con motivo del desarrollo del laboratorio teatral 'Ponte las gafas moradas y verás', una actividad dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria para sensibilizar sobre la igualdad de género y promover la corresponsabilidad desde edades tempranas.

La iniciativa forma parte del programa de actividades organizado por el Gobierno de La Rioja con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha destacado "la importancia de acercar la igualdad a las aulas desde herramientas participativas y adaptadas a los niños y niñas".

"La prevención empieza en la educación. Cuando el alumnado comprende desde pequeño qué son los roles de género y cómo afectan a nuestras decisiones y oportunidades, estamos construyendo una sociedad más justa y libre de violencias", ha señalado Marañón. Asimismo, ha puesto en valor el papel del Centro de Documentación de la Mujer, responsable de esta iniciativa, y la implicación de los centros escolares de La Rioja.

"Esta actividad demuestra que las escuelas son un espacio clave para sembrar valores de respeto, corresponsabilidad y convivencia. La mejor forma de erradicar la violencia de género es trabajar cada día para que nuestras niñas y niños crezcan sin desigualdades normalizadas", ha dicho.

Con este laboratorio teatral, el Gobierno de La Rioja continúa reforzando su programación por el 25N, centrada este año en la trata de mujeres y niñas bajo el lema 'No es elección, es explotación'. "Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que generen conciencia social y actúen desde la prevención. La igualdad no se enseña en un día, es un trabajo constante que debemos hacer como sociedad", ha concluido Marañón.

El CEIP Escultor Vicente Ochoa es el cuarto y último centro educativo participante en esta edición, tras las sesiones realizadas los días 3, 10 y 17 de noviembre en los CEIP Caballero de la Rosa, General Espartero y Gonzalo de Berceo (Villamediana), respectivamente. En esta ocasión, las actividades se han desarrollado en horario de mañana, con sesiones entre las 9,00 y las 10,30 y de 12,30 a 14,00 horas.

Este taller utiliza dinámicas de juego, expresión corporal y pequeñas representaciones teatrales para trabajar conceptos clave como los roles de género, la carga mental y la distribución equitativa de las tareas domésticas, favoreciendo la reflexión crítica del alumnado sobre el reparto de responsabilidades en el hogar y su impacto en la vida familiar.

Entre las actividades se incluyen juegos de distensión y concentración, dinámicas de roles, creación de 'grupos familiares', teatralización de escenas cotidianas y una puesta en común final para compartir conclusiones.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha recordado las principales actividades previstas para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que combinan sensibilización educativa, cultura e institucional.

En el ámbito educativo, también se han distribuido entre los 84 centros riojanos de Educación Primaria -así como entre entidades que trabajan con infancia y juventud en riesgo de exclusión- materiales didácticos para trabajar el 25N en el aula mediante gafas moradas y lazos violeta para colorear, promoviendo desde los primeros cursos la reflexión sobre igualdad, estereotipos y buen trato.

Este martes tendrá lugar el acto central del 25N en el Parlamento de La Rioja a las 17,00 horas, conducido por la periodista Lourdes Díez. Participarán Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP, y Paula (nombre ficticio), superviviente de trata y mediadora social, que compartirán su experiencia y el proceso de recuperación de las víctimas acompañadas por la entidad.

El acto contará también con la intervención musical del Coro de la Escuela Píccolo y Saxo y la entrega simbólica de lazos solidarios elaborados por Aspace e Igual a Ti.

APRAMP, organización en defensa de las víctimas de trata y explotación sexual, es también la responsable de la exposición 'Puntadas de dignidad', que podrá visitarse del 24 de noviembre al 20 de diciembre en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y se inaugurará oficialmente el día 26 de noviembre. La muestra reúne trajes confeccionados por mujeres supervivientes de trata con testimonios que relatan su proceso de recuperación y reconstrucción vital.

La programación incluye, además, la proyección del documental 'Semillas del renacer' en la ESDIR el 26 de noviembre; el fallo del concurso fotográfico 'Retratos por el buen trato'; y las exposiciones itinerantes sobre sensibilización contra la violencia de género en municipios como Logroño, Rodezno, Grávalos, Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Briñas o Cuzcurrita.

RECURSOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y APOYO EN LA RIOJA

Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de La Rioja (SAVAS). Información, asistencia jurídica, social y psicológica. C/ Labradores, 48 - Bajo, Logroño 941 29 48 70, 699 14 96 42 (WhatsApp) savas@larioja.org

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD). Logroño - Marqués de Murrieta, 45-47 (Palacio de Justicia) 941 296 365 · oficina.victima@larioja.org.

Calahorra - Avenida Numancia, 26 941 294 345.

Haro - Edificio Cid Paternina 941 294 346.

Centro Asesor de la Mujer Gran Vía, 7 - 5º, Logroño 941 294 550 centroasesormujer@larioja.org.

Red Vecinal contra la Violencia de Género e Intrafamiliar 941 244 902 / 636 759 083.