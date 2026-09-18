La Rioja vivió este pasado verano meteorológico 61 días en condiciones de ola de calor; 2 de cada 3 días

Archivo - Termómetros a 40 grados en Logroño, calor - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja vivió este pasado verano meteorológico (del 1 de junio al 31 de agosto de 2026) un total de 61 días en condiciones de ola de calor, es decir, 2 de cada 3 días. Por su parte, Logroño sumó 9 días con temperaturas iguales o superiores a 40 grados y 17 noches con temperaturas mínimas iguales o superiores a 20 grados.

Una muestra de que el verano en nuestra comunidad autónoma fue "extremadamente cálido" y también muy seco en cuanto a precipitaciones. Unos meses que superan todos los récords ya que "hemos estado prácticamente todo el verano con temperaturas superiores al valor promedio".

Así lo ha indicado este viernes el delegado territorial de la AEMET en La Rioja, Arcadio Blasco, quien también ha detallado que en dicho periodo la temperatura media en La Rioja fue de 22,8 grados (una anomalía del 3,4 por encima de la media). Además, de los diez veranos más cálidos de La Rioja, 9 han sido de este siglo XXI.

Por orden, el primero registrado es el de este verano 2026 y después se suman el de 2003, 2022, 2025, 2024, 2017 y 2015. El top diez finaliza con los veranos registrados en 1994 y en 2002.

En cuanto a las lluvias, el delegado territorial sí que ha indicado que ha llovido un 32 por ciento menos con respecto a los valores normales y se ha convertido en el decimocuarto verano más seco.

"CADA VEZ EL VERANO EMPIEZA ANTES Y TERMINA MÁS TARDE"

Además, y según los datos presentados este viernes, se refrenda una situación que se lleva viviendo en los últimos años "cada vez el verano empieza antes y termina más tarde".

A modo de comparación histórica, el delegado territorial también ha explicado que en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, desde el año 1957 se han registrado 39 días con temperaturas iguales o superiores a 40 grados. De esos 39 días, "ocho son del siglo XX y 31 del siglo XXI.

Finalmente y con respecto al año agrícola (del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026), Blasco ha destacado que La Rioja ha tenido un carácter húmedo en cuanto a precipitaciones y cálido en temperaturas.