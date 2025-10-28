La riojana Cidacos y Hutchison Ports Best acuerdan alcanzar una cuota ferroviaria del 60% en 2028

Archivo - Contenedores en la terminal Hutchison Ports BEST en el Puerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa alimentaria riojana Cidacos y la terminal Hutchison Ports Best del Puerto de Barcelona han acordado trabajar para alcanzar una cuota ferroviaria del transporte de mercancías de la compañía del 60% en 2028, informa Hutchison Ports Best este martes.

El objetivo es impulsar la sostenibilidad de la logística de la empresa mediante el uso del tren como alternativa al transporte por carretera desde el Puerto de Barcelona.

El transporte se realizará a través del operador ferroviario Synergy, del grupo Hutchison Ports, y viajarán entre el Puerto de Barcelona y el CLIR de Agoncillo (La Rioja), y está previsto que, en tres años, la colaboración permita un ahorro de emisiones de 547 toneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera.

La responsable de Logística de Cidacos, Marta Castro, ha explicado que mover la mercancía hasta el Puerto de Barcelona les ayuda a alcanzar los "objetivos de descarbonización al conectar el barco con el tren".

El ceo de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro, ha mostrado su orgullo por ser "parte de esta cooperación, aportando una solución logística eficiente y sostenible, generando a la vez una ventaja competitiva para Cidacos".