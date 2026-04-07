El riojano Fabio Jiménez toreará el próximo 23 de abril en el Festival de Ricla (Zaragoza)

El riojano Fabio Jiménez toreará el próximo 23 de abril en el Festival de Ricla - IGNACIO RÍOS

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El matador riojano Fabio Jiménez está anunciado para el 23 de abril, patrón de Aragón, a las 17,30 horas, en el Festival de Ricla (Zaragoza), que tuvo que aplazarse por mal tiempo el 28 de marzo, según ha informado la empresa Ignacio Ríos. El alfareño compartirá cartel con Antonio Sánchez Puerto, Víctor Hernández, Cristiano Torres y el novillero Iker Fernández 'El Mene'.

Este movimiento estratégico busca aprovechar la relevancia de la festividad autonómica para convertir a Ricla en el epicentro taurino de la región en una fecha tan señalada y de tanto arraigo entre los aficionados aragoneses.

Para ese día se lidiarán reses de 'Guadalest, histórico hierro fundado por Hidalgo Barquero, y que cuenta con una antigüedad de 1843. Los ejemplares, que pastan en tierras cacereñas, poseen origen 'Torrestrella'.

La Plaza de toros Braulio Lausín 'Gitanillo de Ricla' acoge un festejo que goza de gran solera a nivel nacional pues desde su inauguración a finales de los años 80 han actuado en el mismo las grandes figuras del toreo. El evento atrae cada año a aficionados de toda la comarca y de provincias limítrofes, consolidando a Ricla como un punto clave en el mapa taurino español.