El riojano de la Flotilla de la Libertad a Gaza afirma que han vivido "un asalto en toda regla, un acto de piratería"

"Desembarcaron como 12 militares armados con escopetas, pistolas... como si fuéramos nosotros auténticos terroristas"

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El activista riojano, Sergio Toribio, que viajaba a bordo del barco de la Flotilla de la Libertad y que fue abordado por el Ejército de Israel cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza, ha calificado la maniobra israelí como "un asalto en toda regla, un acto de piratería" porque -como ha añadido- "en aguas internacionales ningún país, a no ser que estés haciendo algo ilegal, no tiene ninguna potestad, ningún barco, ni ningún capitán, de hacer lo que han hecho".

Sergio Toribio, que ha llegado pasadas las 20,15 horas a la estación de tren de Logroño y ha sido recibido por aplausos, ha asegurado que, durante esas horas ha pasado "mucho miedo" pero, como explica, una vez que asimile lo sucedido lo "volvería a hacer".

Tras salir esta pasada madrugada del aeropuerto de Tel Aviv en un vuelo directo hacia Barcelona, el viaje ha terminado en Logroño donde también le han esperado algunos de sus familiares.

En su intervención ante los medios de comunicación ha reconocido que se encuentra "bien" y ha agradecido el "buen recibimiento" que está teniendo.

"DRONES SOBREVOLANDO"

Como ha recordado, la situación comenzó sobre "la una de la mañana cuando estando de guardia en el barco hemos visto dos luces de embarcaciones que se acercaban hacia nosotros, de repente han enchufado las luces azules y nos han intentado cortar el camino sin aviso de radio ni nada". A todo ello -matiza- "ya estábamos sobreavisados de que teníamos drones sobrevolando desde que entramos en las aguas internacionales".

Tras ello, prosigue, "han seguido su camino, siguió la alarma y ahí nos unimos todos en el Muster Station -punto de reunión a bordo del buque a los que se debe acudir en caso de alarma- que teníamos designado en el barco y nos preparamos para lo que pudiera pasar".

Unos 20 minutos después -recuerda- "llegó un dron de observación que, por querer meterse casi dentro del barco se chocó contra uno de los obenques del velero y se cayó al agua".

Después "han llegado otros dos drones, uno con una luz muy potente y otro que no dejaba de lanzar un producto sobre el barco que lo ha dejado totalmente blanco, no se veían los cristales, las zonas de andar, incluso los soldados cuando han venido tenían dificultad para andar por la cubierta de este producto".

Entonces "llegó una lancha rápida por estribor y nos puso un mensaje en inglés por los altavoces" en el que les decían que "estuviéramos tranquilos, que levantáramos las manos, que no nos iban a hacer daño".

En eso -prosigue- "llegó otra embarcación y entre las dos desembarcaron como 12 militares armados con escopetas, pistolas, como si fuéramos, vamos, auténticos terroristas".

"TOMARON EL CONTROL DEL BARCO"

Una vez en esta situación "nos pusieron en proa y nos cachearon" después de que ya estábamos los 12 --incluidas la activista Greta Thunberg y la europarlamentaria francesa Rima Hassan-- en proa cacheados y tranquilos vino también un médico. Se nos ofreció agua y algo de comer y estuvimos así como unas 10 horas. Cambiaron el rumbo, tomaron el control del barco y cambiaron el rumbo a Tel Aviv, nosotros no íbamos a Israel, vamos para nada".

Finalmente, a la mañana siguiente, "nos movieron dentro del barco y el resto de la travesía, que han sido como de 14 horas, nos las han permitido estar al menos a cubierto y agrupados, con nuestra propia comida, nuestra agua, nuestras pocas pertenencias que nos han dejado".

"Todo lo que hemos podido se ha tirado por la borda para que no obtuvieran nada que pudieran utilizarlo primero en contra nuestra ni ninguna información que no deben tener", ha asegurado.

Toribio también ha querido agradecer el apoyo que han tenido para poder volver a España, sobre todo "de sus abogadas que nos ha apoyado. Es un grupo de abogados que protege legalmente a las minorías árabes".

Como ha reconocido, la situación no era fácil porque "nos querían hacer firmar que nos habían arrestado invadiendo una zona militar israelí. Nosotros dimos una alarma en Aguas Internacionales de un ataque que no sabíamos de dónde venía porque no se identificó nadie hasta que estuvieron a bordo. Y eso está registrado en el barco y en el GPS, pero claro, el barco se lo han quedado ellos. No sé si habrá ido más allá porque el aviso por radio se dio con las coordenadas de Aguas Internacionales".

Como finaliza, aunque no han llegado a su destino final "la repercusión del viaje ha sido enorme. Esto no iba contra Israel. Esto era en pro de Palestina o de Gaza".