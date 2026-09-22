Los riojanos dan un sobresaliente a 'La Administración cerca de ti'

La Administración cerca de Ti - LA ADMINISTRACIÓN CERCA DE TI

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha informado de que, en una encuesta, los riojanos han dado un sobresaliente al servicio 'La Administración cerca de ti', con un 4,82 sobre 5.

Dentro de la encuesta, ha detallado, entre todos los aspectos evaluados, la atención prestada por el personal vuelve a ser el elemento mejor valorado en La Rioja, con una puntuación media de 4,98 sobre 5, cuando la media española está en 4,86 sobre 5.

La encuesta refleja, asimismo, ha dicho, el reconocimiento de las personas usuarias a la profesionalidad, cercanía y calidad de la atención prestada por los empleados públicos de la Delegación del Gobierno en La Rioja que participan en el programa.

La valoración media del resultado de la gestión también alcanza una puntuación de un 4,88 sobre 5 (la media española es de 4,78), mientras que la valoración media del horario de atención también alcanza un alto grado de satisfacción en La Rioja, con un 4,80 sobre 5 (la media española está en 4,72).

Además, casi el cien por cien (99,06 por cien) de las personas encuestadas en La Rioja considera muy o bastante necesario que el programa continúe visitando municipios y colectivos, "lo que refleja el amplio respaldo social a esta iniciativa de proximidad impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática".

La edición de 2026 ha registrado 107 encuestas en La Rioja, con una tasa de respuesta de un 82,31 por ciento, "lo que confirma el creciente interés por participar en la evaluación del servicio", ha visto.