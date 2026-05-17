Los riojanos necesitan ahorrar más de 31.000 euros para poder comprar una vivienda, según Qualis Credit Risk

Viviendas - Europa Press

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los riojanos necesitan ahorrar más de 31.000 euros para poder comprar una vivienda, según el estudio de Qualis Credit Risk, agente especializado en la suscripción y gestión de seguros de riesgo de crédito perteneciente al grupo ANV.

En nota de prensa, ha destacado que "la necesidad de acometer este elevado desembolso inicial expulsa del mercado hipotecario a clientes solventes y con capacidad de pago, pero que no disponen de suficiente ahorro, o de un familiar para que aporte la entrada".

Según este estudio, los ciudadanos de La Rioja necesitan de media 31.106 euros de ahorro inicial para poder acceder a la compra de una vivienda.

Este importe "confirma el peso del ahorro previo como barrera de acceso a la vivienda en propiedad", ha dicho señalando que "este desembolso supone que el comprador debe tener ahorrado en La Rioja el 28 por ciento del precio de compraventa para poder hacer frente a la parte que no financia el banco (entrada, impuestos y otros gastos de la operación).

Esta cifra, ha dicho, es un cuatro por ciento superior a los 29.817 euros de ahorro necesarios según el anterior estudio de la compañía, realizado en julio pasado.

El estudio de Qualis Credit Risk se apoya en datos del coste del metro cuadrado medio del Ministerio de Vivienda, del cuarto trimestre de 2025 y toma como referencia una vivienda tipo de ochenta metros cuadrados de segunda mano, una de las más habituales en el mercado.

Afirma que aunque en el contexto actual la cuota hipotecaria puede resultar competitiva frente al alquiler, la necesidad de disponer de recursos propios para afrontar la entrada y los gastos asociados a la compraventa sigue siendo el principal obstáculo.

Las entidades financieras suelen ofrecer financiación de hasta el ochenta por ciento del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a aportar el veinte por ciento restante como entrada.

Y a este importe se suman los gastos asociados a la operación (impuestos, notaría, registro o gestoría), que no suelen financiarse y que pueden representar hasta un quince por ciento adicional.

"Este desembolso inicial se ha convertido en una barrera de entrada significativa al mercado hipotecario. Hay miles de potenciales compradores que, si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada", ha afirmado Mariola Municio, Client Relationship Manager de Qualis Credit Risk España.

A su juicio, "toda esta demanda insatisfecha se ve relegada al mercado del alquiler, lo que provoca a su vez un incremento de los precios de los arrendamientos en la mayoría de las ciudades de España".

Ha apuntado que, según los cálculos de Idealista, en los dos últimos años el precio del alquiler se ha incrementado un 24 por ciento, la oferta de pisos ha caído un diecisiete por ciento y la demanda se ha disparado un 79 por ciento.