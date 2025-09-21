Los riojanos vuelven a ofrecer a la Virgen de Valvanera el fruto de vendimia, en el tradicional Pisado de la Uva - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos y autoridades de La Rioja han vuelto a ofrecer los primeros frutos de la vendimia, en el acto central de las Fiestas San Mateo, con el Pisado de la Uva y la Ofrenda del Primer Mosto a la Virgen de Valvanera que se ha celebrado este domingo.

Todo ello en una solemne cita que se ha producido -por tercer año consecutivo- en el interior del IES Sagasta de Logroño ya que, de nuevo, la previsión de lluvia ha hecho que se tuviera que trasladar de la Concha del Espolón al interior del propio instituto.

Junto a centenares de logroñeses y riojanos, la imagen de la Virgen de Valvanera ha estado arropada en todo momento por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y los Vendimiadores de este año, Judith Duro de Francisco y David Schubert.

Han acudido también los miembros del Ejecutivo riojano y del Consistorio logroñés, prácticamente al completo, así como más representantes de la política regional y local, y otras autoridades militares y religiosas, además de representantes de la vida social, económica y cultural de la ciudad y de la región.

Antes del acto institucional, la celebración del Día de San Mateo ha comenzado con la Llamada a Concejo desde el Ayuntamiento logroñés, seguido de la Misa Solemne en la Concatedral de Santa María La Redonda. A cuyo término se ha celebrado la procesión desde el templo con la Virgen, portada por los Caballeros de Valvanera hasta el propio centro educativo.

Todo ello en procesión con los niños y danzantes, niños de la ciudad, reyes y reinas de cabeceras de comarca, vendimiadores y autoridades.

Ya en el interior del Sagasta, y tras ocupar sus sitios, el acto ha comenzado con la interpretación de la Banda de Música de Logroño, dirigida por José Ángel Cabezón, que ha finalizado cuando los Caballeros de Valvanera han dejado a la Virgen presidiendo el escenario.

LOS PRIMEROS RACIMOS DE UVAS

Posteriormente jóvenes danzantes se han situado cerca del 'tinanco' -donde posteriormente se pisarán las uvas- para ayudar a los oferentes a dejar sus frutos. Entre ellos, niños y danzantes, reinas de las Cabeceras de Comarca, niños de la ciudad... así como los propios Vendimiadores. Todos ellos han hecho el 'paseíllo' con los primeros racimos de uvas llegadas desde toda La Rioja para llenar el 'tinanco' colocado al lado de la Virgen.

Una vez lleno, ha llegado el momento cumbre del acto, Antonio Tobalina y Diego Muñoz, herederos de los hermanos Urdiales, han comenzado a prepararse para pisar la uva. Durante ese emotivo momento, la Escuela de Jotas de La Rioja junto con la Escuela de Rondalla han interpretado tres canciones 'El 21 de septiembre', 'Logroño huele a Vendimia' y 'Valvanera te ofrecemos'.

Luego, de la mano del presidente regional y los Vendimiadores, el líquido ha salido del 'tinanco' para ser bendecido por el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, cumpliendo de nuevo la tradición, a cuyos pies los Vendimiadores han depositado los jarros.

Una vez concluido el discurso institucional del presidente ha llegado el broche final con los bailes del Grupo de Danzas de Logroño acompañados de los gaiteros de Albelda. El acto ha concluido con la interpretación del Himno de La Rioja y el Himno de España, a cargo, de nuevo, de la Banda de Música de Logroño.

Finalmente, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto a toda la Comitiva han acompañado a la Virgen en procesión hasta el Palacio de Gobierno.