Rioxa Nostra alerta del derribo de emblemático edificio del Arca de la Misericordia en Huércanos - RIOXA NOSTRA

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación socio-cultural para la defensa, educación y divulgación del patrimonio de La Rioja Rioxa Nostra, ha alertado este martes de la demolición del inmueble del siglo XVII situado en Huércanos, la conocida como Arca de la Misericordia, "singular elemento que se encontraba en la Lista Rioja de bienes patrimoniales que elabora Hispania Nostra".

La destrucción de esta edificación "supone la pérdida irrefutable de un bien patrimonial y arquitectónico de gran relevancia histórica tanto para el municipio como para toda La Rioja, un patrimonio que tristemente ya forma parte del recuerdo y de la memoria colectiva, al igual que otros tantos de nuestro territorio que si no se han perdido ya, están en riesgo de desaparecer".

Rioxa Nostra advierte que "el derribo de la edificación supone no sólo poner fin al mero patrimonio tangible, sino también dilapidar el patrimonio inmaterial y la memoria colectiva en torno a toda una institución como fue la de la Misericordia en Huércanos, cuya fundación data de 1638", por lo que desde el colectivo exigen "explicaciones al Ayuntamiento de Huércanos con la intención de que aclare el motivo de la demolición".

Al igual que otros numerosos casos precedentes, desde Rioxa Nostra creen que "se ha aprovechado los meses de verano, para con sigilo, proceder a derribar otro bien histórico patrimonial de nuestra tierra, rehusando la posibilidad de proceder a su rehabilitación parcial o integral con objeto de dar un nuevo uso al inmueble".

Desde el colectivo, consideran que "la reconversión en un centro de interpretación o un espacio musealizado sobre el funcionamiento de las Arcas de Misericordia, o sobre la vida en el mundo rural de antaño podían haber sido, entre otras, algunas alternativas asumibles y motivo más que evidente para haber seguido manteniendo en pie dicho edificio".

Pero en este caso, Rioxa Nostra entiende que "la solución más fácil ha sido optar por la aniquilación de nuestro patrimonio". Por último, desde Rioxa Nostra advierten de "que seguirán vigilantes con los bienes del patrimonio de La Rioja en peligro considerando, como es el caso de Huércanos, que aunque un bien patrimonial haya perdido la belleza estética o la solidez arquitectónica originales, no es motivo ni excusa para la pérdida irrefutable y la liquidación de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva".