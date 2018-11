Rodríguez (Podemos) afirma que será la Justicia la que determine la vuelta de Cantabrana a las primarias

Publicado 08/11/2018 10:26:44 CET

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos en La Rioja, Natalia Rodríguez Valladolid, ha señalado que aunque el portavoz parlamentario del partido, Germán Cantabrana, ha indicado está mañana que "vuelve" a las primarias" de la formación, esto "será una cuestión judicial".

Rodríguez Valladolid, que forma parte de la candidatura 'Sumamos por La Rioja', que lidera el secretario general de la formación en la región, Kiko Garrido, ha realizado estas manifestaciones a renglón seguido de Cantabrana, minutos antes del pleno del Parlamento regional.

Precisamente ha asegurado que "a Germán Cantabrana no lo aparta - de las primarias- Kiko Garrido, sino un reglamento estatal que dice que como ha percibido cantidades indebidas, ya que tenemos que hacer donaciones - al partido-, y él no ha cumplido ni el código ético ni ese reglamento, debido a que hay una resolución del Comité de Salud Laboral negativo hacia el propio Cantabrana y hacia Ana Carmen Sáinz, no se pueden presentar". En este punto, la diputada ha indicado que "si que él ha demandado al partido y ahora los jueces tendrán que dirimir".

Por otra parte, Rodríguez Valladolid ha acusado a la diputada nacional de Unidos Podemos (UP), Sara Carreño, que lidera otras de las candidaturas a las primarias de la formación 'morada', "de animar a Cantabrana a este 'modus operandi'". De hecho, ha indicado que el portavoz parlamentario ha presentado "denuncias por acoso" tanto a Sáinz como a la propia Rodríguez Valladolid, siendo "archivada" una de ellas presentada en el juzgado de guardia.

Además, ha señalado que Cantabrana "ha intentando expulsarme del Grupo Parlamentario, algo que no se ha materializado", por lo que "cuando habla de cuidarse es algo hipócrita esa actitud, porque todo lo que está diciendo no se está cumpliendo".

La diputada, además, ha indicado que el portavoz "ha hecho una solicitud en la Mesa del Parlamento pidiendo que se me retire de todas las Comisiones en la que estoy trabajando", y "lo hace por una lucha interna del partido, sin pensar la buena política que tiene que hacer para los riojanos y los riojanos".

Para concluir, Rodríguez Valladolid ha señalado que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", al tiempo que ha afirmado que "si tan malos somos en Podemos que deje el partido y que dimita, pero no luchar por un sillón, a través de un circo mediático que no se merecen los riojanos".