Rubio (PP): "Nuestro trabajo contribuye a mejorar Arnedo con inversiones conseguidas del Gobierno regional" - PP

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha celebrado su tradicional vino de Navidad, un encuentro en el que el presidente de la Junta Local y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, Jesús Rubio, ha puesto en valor el trabajo realizado a lo largo de este año 2025 y ha asegurado que "nuestro trabajo está contribuyendo a mejorar Arnedo a través de importantes inversiones que hemos conseguido del Gobierno de La Rioja".

Ante afiliados y simpatizantes, Rubio subrayó durante este encuentro, celebrado en la sede de los 'populares', que el PP "es un partido que tiene palabra y que está firmemente comprometido con los arnedanos".

En el acto participaron también el secretario general del Partido Popular de La Rioja y consejero y portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, quien en su intervención puso en valor la ciudad del calzado y su futuro avance con el PP.

También asistieron la vicepresidenta primera del Parlamento de La Rioja, María Teresa Antoñanzas y el diputado arnedano Toño Eguizábal, además de los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento.

Como muestra de ese compromiso, el portavoz 'popular' destacó varias actuaciones impulsadas durante esta legislatura, entre ellas la financiación del 50% del pabellón polideportivo; la aportación del 70% para la sustitución de la malla del castillo; la ampliación de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico, que se está llevando a cabo de cara al próximo curso; el nuevo convenio con la Fundación Francisca Bretón por importe de 120.000 euros.

Así como las nuevas consultas de especialistas que se han puesto en marcha en el centro de salud; las nuevas aportaciones económicas a diferentes entidades deportivas y culturales de la ciudad para que puedan llevar a cabo su actividad; el convenio con el Club Taurino para el patrocinio y la promoción del Zapato de Oro; o la sustitución del sistema de calefacción del colegio Antonio Delgado Calvete que se llevará a cabo en breve, entre otras acciones.

Rubio apuntó que el Partido Popular continúa trabajando junto al Gobierno de La Rioja en otras materias fundamentales para la ciudad, como el desarrollo industrial a través del polígono de La Maja, cuya ampliación está sobre la mesa; el apoyo al sector del calzado; la vivienda; o un nuevo Centro de Participación Activa para Personas Mayores.

El portavoz popular aseguró que Arnedo tiene al frente un "Gobierno socialista que no está a la altura de la ciudad, ya que carece de proyecto y continúa aplicando las políticas que han llevado a Arnedo a pisar el freno".

En este sentido explicó que las cuentas municipales para 2026 "no son las que la ciudad necesita en este momento crucial, ya que no atienden a las necesidades reales de los arnedanos, no miran al futuro y se quedan en el cortoplacismo".

Frente a este ejecutivo socialista y del Partido Riojano, "que solo sabe subir impuestos para recaudar más -con un incremento del 25% del IBI urbano en el primer año de legislatura-, destacan las políticas que el Partido Popular está aplicando en La Rioja: menos impuestos y una gestión centrada en las necesidades reales de los ciudadanos, políticas útiles y de buen Gobierno para que nuestra comunidad autónoma avance".

Por último, Rubio reconoció que "son muchos los ciudadanos que acuden a nosotros cada día para trasladarnos sus preocupaciones y necesidades, lo que nos indica que estamos trabajando en el camino correcto y siendo fieles a nuestras ideas y a la palabra dada". En este sentido, el portavoz popular afirmó que hay ganas e ilusión en el partido por hacer de Arnedo una ciudad mejor, y animó a los arnedanos a "seguir construyendo juntos el proyecto de futuro para Arnedo".