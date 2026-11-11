'Ruega por nosotras', este jueves en la Sesión Bebé de la UPL y 7 Infantes

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves, 12 de noviembre, a las 11,30 horas en los Cines 7 Infantes, se proyecta la película 'Ruega por nosotras' en la matinal de la Sesión Bebé, que organizan la Universidad Popular y Cines 7 Infantes.

'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón (España, 2026), coproducción hispano-francesa preestrenada el pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián, está protagonizada por Zoe Bonafonte y Manuela Calle.

Sinopsis: "Barcelona, 1974. Ana tiene 19 años y es, a ojos de su acomodada familia, una chica rebelde. Tras una fuga nocturna para acudir a un concierto callejero, su padre decide trasladarla a Madrid para ser internada en un reformatorio donde será sometida a un brutal régimen disciplinario. Allí tratará de sobrevivir buscando apoyo en la amistad de otras chicas, especialmente la de Sole, de una vitalidad contagiosa. Esa luminosa amistad será lo que mantendrá a Ana a flote".

La matinal de la Sesión Bebé está pensada para el público en general y especialmente para que madres y padres puedan ver cine actual en compañía de sus bebés menores de un año, en un horario que pueden hacer compatible con su vida familiar y a precio de día del espectador.