Este sábado, concierto de Mägo de Oz en Fuenmayor

Este sábado, concierto de Mago de Oz en Fuenmayor - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR
LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Mägo de Oz protagonizará el gran concierto de este sábado en Fuenmayor. A las 23,30 horas, en el recinto habilitado en la calle Donantes de Sangre, se podrá disfrutar de una banda española de Folk Metal fundada en 1988 en Madrid, consagrada ya como una de las bandas más reconocidas e importantes de la música española.
Más de tres décadas del mejor folk/metal, con temas tan emblemáticos como "molinos de viento" o "fiesta pagana", vendiendo millones de discos tanto en Latinoamérica como en España.
El concierto dará comienzo a las 23,30 h con entrada gratuita. Después del concierto se podrá disfrutar de una fiesta con DJs, en la misma calle.