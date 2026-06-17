Safía Bellebna Boukech, alumna del colegio Santa Teresa de Calahorra, gana el concurso 'Carta a un militar español' - DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA RIOJA

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Safía Bellebna Boukech, alumna del colegio Santa Teresa de Calahorra, ha sido la ganadora de la 13 edición del concurso literario escolar 'Carta a un militar español'. Un reconocimiento que se ha entregado este miércoles, en un acto celebrado en la Delegación de Defensa en La Rioja.

Ha sido presidido por el delegado de Defensa, coronel Pedro José Fernández López de Baro, acompañado por los Jefes de las Unidades Militares en La Rioja, componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE), así como colaboradores asiduos de la Delegación de Defensa.

El acto ha consistido en la lectura del Acta para la elección de la carta ganadora, entrega de premios a los centros docentes participantes y a los ganadores de dichos centros, lectura de la carta ganadora, finalizando con unas palabras del delegado de Defensa.

Durante la lectura de la carta ganadora, que lleva por título "El sueño de ir más allá", la alumna Safía Bellebna Boukecha ha narrado de una forma figurativa las vivencias de como su hermano logró su sueño de ser piloto, como años antes había hecho Eduardo González Gallarza.

"A mi querido hermano Martín" comienza su carta. "Ayer -continúa- fue un día de alegría en casa tras presenciar tu primer vuelo en Torrejón. Papá y mamá están muy orgullosos y, en el viaje de vuelta, todo era emoción. Te iba a mandar un WhatsApp, pero en el coche no dejaba de recordar nuestra infancia. Así que he decidido escribirte esta carta con calma, ya tumbada en mi cama".

"Lo has conseguido Martín, ¡tu sueño hecho realidad! El abuelo Vicente seguro lo estará celebrando con lágrimas en los ojos. Él te mira desde arriba, te guía desde donde esté, y seguro te va a acompañar en futuros vuelos. Por fin eres piloto. Has luchado, has estudiado y has aprendido, y todo gracias a él, al abuelo Vicente", escribe en sus primeros párrafos.

En palabras de la ganadora, "siempre me ha gustado leer y escribir así que cuando mi tutor nos presentó el concurso en clase, me llamó la atención, y le dije que quería participar".

"Empecé a preguntarle sobre el tema para informarme y me habló de Eduardo González Gallarza, que además es de mi pueblo. Me contó cómo sus abuelos salían a esperarle cuando volvía a Rincón de Soto y esa historia me llamó mucho la atención y me animé a hacer la carta", continúa relatando.

Como ha reseñado, "me alegro mucho de haber participado porque, aunque siempre pienso que lo importante es participar y ganar una experiencia nueva, me siento muy orgullosa de haber ganado y del esfuerzo que he hecho, y sé que no habría conseguido nada si no hubiera sido con el apoyo y la motivación de mi tutor, Guillermo, que siempre me anima a dar lo mejor de mí".

"Desde hace años que promuevo entre el alumnado este concurso 'Carta a un militar', donde intentamos acercar la realidad de nuestras Fuerzas Armadas desde este original punto de vista. Cuando este año ví la temática, una ilusión enorme se despertó en mí y así se lo hice saber a mis alumnos. El hito del primer vuelo, el protagonismo del general logroñés Eduardo González Gallarza, su vinculación con mi pueblo Rincón de Soto, hizo que pudiese explicarles un poco el contexto y el marco en el que pudieran desarrollar su carta, siendo Safía la que mejor recogió el sentimiento de nostalgia, historia, cariño,... de un pueblo hacia don Eduardo González Gallarza. Enhorabuena a Safía y a los organizadores del concurso, a los que animo a seguir apostando por esta original manera de acercar vuestra realidad a los Colegios y a los alumnos".

En esta edición, en el global de La Rioja, se han presentado 56 cartas de tres centros: Colegio Santa María y D'elhuyar de Logroño y Colegio Santa Teresa de Calahorra, resultando ganadora la carta de este último centro.

Con anterioridad a este acto, el pasado 4 de junio componentes de la Delegación de Defensa en La Rioja se trasladaron al Colegio Santa Maria para la entrega del correspondiente premio al ganador de este centro Rubén García Catalán.

El delegado de Defensa ha puntualizado en sus palabras que "este premio esta englobado dentro de las actividades que la Delegación de Defensa realiza para la difusión de la Cultura de Defensa, convirtiéndose en un nexo de unión entre la juventud riojana y las Fuerzas Armadas.

Posteriormente ha hecho un breve resumen de que consistía este certamen, dando unos pincelazos de como los participantes habían enfocado y elaborado sus cartas. Llegado a la carta ganadora, ha destacado para finalizar "cómo la alumna había narrado lo que significó la consecución de los sueños de su hermano, ser piloto".