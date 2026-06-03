La sala Amós Salvador ofrece un diálogo de imágenes, sin temática común, para descubrir el humor y sagacidad de 'Colita' - EUROPA PRESS

Así comienza la nueva etapa de este espacio expositivo de Logroño tras su remodelación integral LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Humor, sagacidad e inteligencia. Con estas tres palabras han definido el magnetismo que refleja en su obra 'Colita', Isabel Steva Hernández (1940-2023), gracias a sus miles de fotografías que realizó a lo largo de toda su vida y de las que una selección de alrededor de un centenar se pueden ver desde hoy y hasta el próximo 16 de agosto en la recién reformada Sala Amós Salvador de Logroño.

Una exposición que se traduce entre un diálogo entre imágenes que permitirá al público generar una nueva idea ya que, aunque sean de momentos distintos, funcionan muy bien juntas desde la mirada fotográfica.

Así lo ha explicado el comisario de la exposición 'Colita. Fotografía', Matías Costa, a la vez que ha mostrado su orgullo de que, por primera vez, se pueda ver la fotografía de 'Colita' en Logroño.

Gracias a la colaboración de Francesc Polop, director del Archivo Colita, la sala Amós Salvador acoge las imágenes de la artista pero "de una forma que no se han visto antes" ya que la muestra no está agrupada por temáticas sino que ofrece más bien "un diálogo".

PLACA EN EL 'CUARTITO' DEL LAVADERO

Pero ¿cuándo comienza la afición de 'Colita' por la fotografía?. Como ha indicado Costa, en la vida de esta artista hay un momento "muy importante" y es a los 20 años "cuando vuelve de un año de estudios en París. En ese momento, ella coloca una placa en la terraza de la casa donde vivía con sus padres, donde solía haber unos lavaderos de la comunidad, monta ahí su primer laboratorio y coloca una placa que dice 'Colita. Fotografía'.

Toda una declaración de intenciones ya que "está diciéndole al mundo que soy fotógrafa y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida porque es mi pasión".

A partir de ahí desarrolla toda su carrera y muestra al mundo sus fotografías relacionadas con el flamenco, el cine, los retratos, la ciudad de Barcelona "su fuente de inspiración", temas sociales, cotidianos, políticos, arte, cultura o feminismo, entre otros.

Por su parte, Francesc Polop, amigo directo de Colita, ha asegurado que ésta "no fue una fotógrafa que se parapetase detrás de un biombo. Ella estaba siempre delante, compartiendo con los demás lo que pasaba en ese momento".

"Fue una suerte para mí conocerla, ser su amigo, ser su familia y hoy en día tener el honor de manejar su archivo, difundirlo y hacerla llegar como hoy llega aquí a la sala Amós Salvador".

REMODELACIÓN DE LA SALA

En el acto de presentación de la muestra también ha participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha detallado que hoy estamos de doble "celebración" ya que a la inauguración de una exposición tan importante se une la remodelación de la sala Amós Salvador.

"Contamos con una sala de exposiciones de grandísimo nivel en la que han ido desfilando artistas de muchísimo reconocimiento nacional e internacional" y, por tanto, "habíamos entendido que era indispensable abordar una reforma a fondo que actualizara y que nos resituara en la vanguardia cultural como escenario".

Y eso ha sido posible -prosigue el primer edil- gracias a la colaboración también del Gobierno de La Rioja y a la ayuda de financiación europea. Gracias a esa financiación, que ha superado los 300.000 euros, "hemos conseguido que esta instalación se encarame a los mejores puestos como espacios expositivos de todo el panorama nacional".

Hoy "podemos decir que es un espacio prácticamente el más avanzado de toda España, o por lo menos podríamos decir del norte de España, para albergar exposiciones de gran formato que permitan incorporar muestras que requieran una exigencia climática especial o de temperatura, de tratamiento de la temperatura o incluso de la luz". Tenemos, ha dicho el alcalde, "un edificio inteligente que incorpora todos los avances para el control climático del edificio, de la climatización y para el control también del flujo de personas para conocer qué perfiles, qué personas o cuántas visitan una exposición".

Finalmente, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha puesto en valor el apoyo del Ejecutivo central con la cultura "que demuestran que los fondos europeos aterrizan en asuntos tan importantes como éste que pondrá en valor Logroño desde el punto de vista cultural y turístico".

ISABEL STEVA HERNÁNDEZ

Conocida como 'Colita', desarrolló una trayectoria única ligada a la fotografía documental, el flamenco, la Gauche Divine barcelonesa, la Nova Canço Catalana y el retrato social y cultural de toda una época. Su mirada cercana, comprometida y profundamente humana la convirtió en una de las grandes cronistas visuales de la segunda mitad del siglo XX.

La exposición propone un recorrido por la obra de 'Colita' desvinculado de temáticas y cronologías, tomando como manifiesto aquella primera placa de laboratorio 'Colita. Fotografía', una declaración de intenciones sin etiquetas ni distinciones.

El propio Matías Costa señala que la muestra busca acercarse a la fotografía como una forma de estar en el mundo, reivindicando la libertad, cercanía y la capacidad narrativa de esta artista catalana.

ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPOSICIÓN

Inauguración de la exposición: miércoles 3 de junio, a las 19,00 horas. El comisario presentará la exposición y realizará un breve recorrido comentado por la muestra, destacando sus singularidades y acercando al público a la figura y la obra de Colita.

A propósito de Colita: jueves 25 de junio, a las 19,00 horas. Un diálogo en torno a la vida, la obra y la personalidad de Colita de la mano de dos personas que la conocieron muy de cerca: Francesc Polop, director del Archivo Colita, y el fotoperiodista Pepe Encinas, autor del retrato de la fotógrafa que abre esta exposición.

Visita comentada por el comisario: sábado 4 de julio, a las 11,30 horas. Matías Costa ofrecerá una visita comentada para explicar algunos detalles del recorrido narrativo, las decisiones de diseño museográfico y las principales temáticas de la fotografía documental del último cuarto del siglo XX.

Asimismo, todos los sábados y domingos a las 12,30 horas se realizarán visitas comentadas a la exposición. La muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas. Los sábados, domingos y festivos, el horario será de 11,00 a 15,00 y de 17,00 a 21,00 horas.