La sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge la muestra RE-POSO, "un diálogo artístico entre tauromaquia y vino"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha inaugurado esta tarde en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, la exposición 'RE-POSO' que podrá visitarse desde hoy y hasta el próximo 12 de octubre. En el acto ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, la joven artista vallisoletana Raquel de la Iglesia, y el presidente de la Asociación Cultural Peña Taurina El Quite, Alejandro Lerena, como organizador de la muestra.

La artista Raquel de la Iglesia presenta en esta exposición un conjunto de obras plásticas que incluyen óleos, técnicas mixtas en diferentes formatos y láminas en papel cartón con acrílico, que combinan la figuración (toros, toreros, viñedos) con composiciones abstractas.

El uso de materiales y texturas evoca el reposo del vino en las barricas y el tempo pausado de la faena taurina. En 'RE-POSO' se podrá ver también una muleta que descansa sobre dos escaleras mientras el vino la impregna lentamente hasta caer en una barrica.

El proceso simboliza la creación de la faena taurina y recuerda, al mismo tiempo, el reposo necesario para que el vino alcance su plenitud.

La exposición se podrá visitar hasta el 12 de octubre de martes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas; sábados, domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

RAQUEL DE LA IGLESIA

Más conocida como 'Rdelaiglesia', es artista plástica y ha expuesto su obra en diferentes países en los últimos años. Su trabajo forma parte de colecciones privadas en todo el mundo. La textura es el eje central que caracteriza sus creaciones, fruto de un proceso intuitivo en el que deja fluir la imaginación.

Sus obras incitan a tocar, observar y sentir. Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, máster en Arte: Idea y Producción por la Universidad de Sevilla y máster en Profesorado de Secundaria por la Universidad de Salamanca, además de contar con diversos diplomas en participación artística.