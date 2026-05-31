La sala Stereo acogerá la fiesta especial posterior a los conciertos del Morrete Fest - GYLDA LGTBI+

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

A pocas semanas del inicio del Morrete Fest ya se conocen nuevos detalles del festival que del 19 al 21 de junio traerá a Logroño a artistas como Samantha Hudson, Luna-Ki, Papá Topo, SVSTO (el nuevo proyecto de una de las componentes de Las Bistec), Lisasinson, Morreo, Euskoprincess, Hadren y maKeda, entre otros.

El festival que cada año convierte a Logroño en un referente de la cultura queer en el norte de España y en una ciudad más amigable para el colectivo LGTBIQA+, volverá a contar con la ecléctica Barbara Reina de la Pantaloneta como principal animadora.

Además, la fiesta especial tras los conciertos ya tiene ubicación: se muda a la sala Stereo R&R, en el 104 de la calle Marqués de San Nicolás de Logroño. Se trata del siguiente local de la Mayor tras el desaparecido Maldeamores, habitual de este tipo de propuestas.

El nuevo hogar de esta after-party es uno de esos espacios que resultan familiares para los amantes de la música en vivo y que, desde hace años, muestra su compromiso con el colectivo LGTBIQA+ de forma clara: no solo programando propuestas específicas, también apoyando la contratación de personas del mismo en el equipo.

El viernes los encargados de amenizar la fiesta hasta las 4 de la madrugada serán el veterano DJ set local formado por Ripley y 3PO. Para la sesión del sábado, Papá Topo, que permanecerán todo el fin de semana de festival tras actuar el viernes en el escenario principal.

No será el único bonus track de los baleares que también participarán en otras iniciativas que se darán a conocer próximamente y que amplían la experiencia del festival, reforzando su carácter cultural y comunitario. Con este tipo de propuestas se busca extender la experiencia cultural de Morrete Fest hacia los espacios de ocio nocturno de la ciudad, generando una continuidad natural entre los conciertos y la cultura de baile, consolidando entornos seguros, inclusivos, cuidados y diversos también en el ámbito nocturno.

Morrete Fest 2026 vuelve a contar con el apoyo de La Rioja Turismo, Ayuntamiento de Logroño, Agua Mineral Peñaclara, ICOBEN equipamiento de cocina y laFrikileria.com.

UN PROYECTO EN CRECIMIENTO

Con estas nuevas incorporaciones, y otras actividades paralelas en las que la organización está trabajando, este festival ya icónico de nuestra región, refuerza su posicionamiento como un proyecto cultural integral, que combina música en directo, cultura de club, pensamiento crítico y actividades comunitarias en el espacio público. Próximamente se darán a conocer las entidades sociales, educativas y de ocio que este año conformarán Morrete Family Camp y los contenidos que se abordarán en La Cháchara de Morrete, el diálogo cultural público junto a ¡Hola Barrio! de Logroño Comunitario y Concéntrico.

Además, el Tenderete del Morrete incorpora novedades que ya pueden adquirirse en lafrikileria.com escribiendo 'morrete' en el buscador.

Morrete Fest y su ecosistema vinculado son parte de las actividades culturales de La Rioja Orgullo que organiza la asociación Gylda LGTBI+, que también se coordina con otras entidades sociales de la región para impulsar una completa programación contemporánea, diversa y accesible, al tiempo que sigue contribuyendo a proyectar Logroño y La Rioja como un territorio abierto, dinámico y culturalmente activo dentro del panorama estatal.

Este ambicioso programa de actividades vuelve a demostrar la capacidad del tejido asociativo para generar propuestas culturales, divulgativas y de ocio de gran calidad, con impacto social y proyección más allá del territorio.