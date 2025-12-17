La Sala Tondón de Briñas, Premio A de Actual como "lugar de encuentro de los principales nombres del arte contemporáneo"

El consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, y el director general, Roberto Iturriaga - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Tondón, ubicada en la localidad riojana de Briñas, ha sido elegida para el Premio A de Actual como "lugar de encuentro de los principales nombres del arte contemporáneo" de esta comunidad, tal y como ha anunciado hoy el consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor.

El Premio A de Actual es un galardón que resalta iniciativas, festivales o personas que aportan valor cultural desde una perspectiva diferente y auténtica. Se entrega en el marco del Festival Escenario de Culturas Contemporáneas, Actual.

Hoy, la Sala Gonzalo de Berceo ha reunido a los colaboradores de la iniciativa (Ayuntamiento de Logroño, Universidad Internacional de La Rioja y otras entidades) para dar a conocer que la Sala Tondón ha sido elegida por ser "un proyecto que revitaliza el mundo rural y que lo pone al servicio y a la conversación más contemporánea en el mundo del arte".

El consejero ha reconocido la capacidad de su responsable, Isabel Cruz, y de la alcaldesa del municipio, Silvia Bahillo, para "gestionar un lugar de encuentro de los principales nombres del arte contemporáneo en La Rioja".

Un lugar, ha dicho, "con una capacidad de ser lugar de encuentro, un lugar de llamada, un lugar de conversación; un lugar, además, como Escenario Insólito, poco convencional".

Es una sala, ha dicho, "que habla de las casas de los pueblos, de cómo se distribuían, de esos recovecos; es decir, que habla de lo que son nuestros pueblos y que, sin embargo, no renuncia a hablar el lenguaje más puro de la contemporaneidad".

"Hay un destello en esa sala que nos coloca a la altura de otras grandes salas", ha dicho considerando: La Rioja es París gracias a ejemplos como el que dais".

Ha recordado que el Premio A de Actual, en los últimos dos años, ha ido destinado a Concéntrico, recibido en la persona de Javier Peña, y Sierra Sonora, que lo recogió uno de los coordinadores, Víctor Grandes.

SALA TONDÓN

La responsable de Sala Tondón, Isabel Cruz, impresionada por el premio, que desconocía hasta que se ha hecho público, ha explicado cómo la sala, en marcha desde el año 2011, cuenta con unos treinta metros cuadrados y hace dos exposiciones al año de artistas de La Rioja o relacionadas con Briñas.

"Sí que tenemos clarísimo desde el principio, y hasta que lo podamos seguir haciendo, que queremos que sea arte contemporáneo, aunque Briñas sea un pueblo pequeño", ha indicado.

Ahora mismo tiene una exposición de la logroñesa Mercedes Soriano y han pasado por la misma nombres como Félix Reyes, Rosa Castellot o Jose Carlos Balanza, Teresa Rodríguez y Jesús Rocandio.

"Conocemos, por suerte, a gente maravillosa del arte que siempre nos ha dicho que sí para estar en la sala y siempre hacen una exposición especial para ella", ha contado.

VASO SOLIDARIO

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, también ha anunciado que este año el festival, en las barras del Escenario UNIR, pondrá a disposición de los asistentes un vaso, para las consumiciones, con el que se aportará un euro a Proyecto Hombre.

Además, ha informado del buen ritmo de venta de entradas, con un Café Cantante ya lleno, un Vermú Torero "casi lleno" y más de trescientas familias para disfrutar de Actual en Familia.