Salaverri: "Hacemos lo correcto por responsabilidad y para que Nájera pueda seguir avanzando"

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera vivió este jueves una sesión de pleno en la que los miembros de su Corporación votaron una cuestión de confianza promovida por el alcalde y vinculada a la aprobación del presupuesto municipal para el actual ejercicio. Moción de confianza que, finalmente, fue rechazada con los votos en contra de los concejales de la oposición.

El alcalde, Jorge Salaverri, no duda en justificar su decisión "por responsabilidad, por ética y por compromiso con Nájera. Hacemos lo correcto por responsabilidad y para que Nájera siga avanzando", explicó el alcalde, quien también recordó que "después de varias intentonas con diálogo, con comisiones y con dos plenos, no hay otra solución que someterme a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de estos presupuestos".

Frente a la "actitud partidista e irresponsable" de los ediles de PSOE, PR+ e IU, manifestada nuevamente en el debate de la moción, el PP ha anunciado seguirá actuando con responsabilidad pensando siempre en lo mejor para Nájera, como ha hecho desde el mismo momento en que los najerinos depositaron su confianza en esta formación política. El primer edil ha indicado que tanto las asociaciones como los clubes y las entidades de la ciudad "no pueden estar sin cobrar porque los partidos políticos estemos enfrentados. Y este es un presupuesto equilibrado, trabajado y realista de 9.091.085 euros, que no crea déficit, que no genera deuda y que pone el dinero donde hace falta. Un presupuesto que se financia con recursos propios, sin recurrir a préstamos ni a deuda nueva. Es decir -ha enfatizado- un presupuesto que responde a las necesidades de Nájera en 2025". A pesar de todo, el proyecto presupuestario del PP no ha recibido el apoyo suficiente.

"Hemos hablado y hemos escuchado, pero nos hemos encontrado con un bloqueo político, no técnico, y no podemos permitir que eso paralice la ciudad. Los ciudadanos no tienen la culpa de nuestras diferencias y por eso, como alcalde, asumo esta responsabilidad", ha indicado Salaverri, quien ha pedido la confianza de los concejales "no para mí, sino para Nájera, para que podamos seguir trabajando y ejecutando un presupuesto que da respuestas".

Una vez más, desde el PP de Nájera "ratificamos nuestro compromiso por seguir construyendo juntos la ciudad del futuro en positivo, con proyectos transformadores que den un salto cualitativo a los servicios que reciben los najerinos, frente al no por el no y a un bloqueo interesado que, sin lugar a dudas, no piensa en lo mejor para la ciudad". "Gobernar implica tomar decisiones".

Y cuando la vía del acuerdo "se agota", lo responsable "no es paralizar la ciudad, sino actuar, como lo estamos haciendo hoy", ha apostillado Salaverri, quien ha terminado su intervención con un mensaje claro para todos sus vecinos: "Cuando uno asume el gobierno de su ciudad, asume también la obligación de actuar cuando la situación lo exige. Nájera no puede esperar. Hoy no se trata de un gobierno, ni de una oposición. Se trata de una ciudad y Nájera necesita a sus 13 concejales. A todos, para que esta ciudad siga avanzando. Pido responsabilidad y, sobre todo, compromiso. Porque lo que está en juego no es un proyecto político, es el futuro inmediato de nuestra ciudad".