La salida de vía de un camión corta un carril de la AP-68 en Cenicero

Archivo - AP-68 a su paso por La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha salido de la vía, a las 03,33 horas, a la altura del punto kilométrico 111, de la AP-68, en sentido a Bilbao, en el término municipal de Cenicero, según ha informado el SOS Rioja, que ha señalado que el carril se ha tenido que cortar, así como que el conductor ha resultado ileso.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño y personal de mantenimiento de la autopista.

Los medios indican que el camión ha chocado con la mediana y se ha quedado cruzado en la calzada, el carril izquierdo sentido Bilbao seguirá cortado en ese tramo hasta la retirada del vehículo.