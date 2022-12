Salieri escribió la música de 'El Quijote' obligado por el gusto vienés hacia España, según experto de UNIR

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El compositor Antonio Salieri estrenó la ópera 'Don Quijote de la Mancha' en 1771 en Viena, una adaptación del capítulo de las bodas de Camacho de Cervantes, que no contó con el beneplácito del público, hasta el punto de que Salieri nunca más volvió a interpretarla.

Así lo ha relatado Ernesto Monsalve, director del Área de Música en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en su conferencia 'La influencia del mito hispánico en la obra de Antonio Salieri y sus contemporáneos', presentada en el Instituto Cervantes de Viena.

"Esta ópera, 'Don Chisciotte Alle nozze di Gamace', con libreto de Giovanni Gastone Boccherini (hermano de Luigi Boccherini, compositor de la corte española) no es una adaptación, si no que tomó el título de un best seller para asegurarse público, pero no tiene que nada ver", explica Monsalve, experto en la figura de Salieri. La obra se estrenó durante el carnaval de Viena de 1771, en el escenario del Kärntnertortheater de esa ciudad.

"Representa una boda, en la que se baila y se canta. Fue un fracaso, Salieri se enfadó y no la volvió a usar. Solamente volvió a interpretarse la obertura, que Salieri volvió a utilizar, gracias a lo cual hay grabaciones. Desde 1771 no se volvió a representar hasta 2016, que se recuperó en Guanajuato (México), con motivo del aniversario de la muerte de Cervantes", indica el profesor de UNIR.

Durante su conferencia, que introdujo el director del Instituto Cervantes de Viena, Ignacio Martínez-Castignani, Monsalve subrayó la importancia que tuvo España, su cultura, mito y tradición en la Austria del siglo XVIII.

Salieri creo esta ópera en un momento en el que en la corte vienesa había un especial interés por los temas españoles. Como razona este experto, "la influencia hispánica en la época estaba presente en muchos otros compositores".

"Carlos Francisco de Habsburgo fue educado para convertirse en Rey de España. Hubiera sido Carlos III de España, pero perdió la Guerra de Sucesión, en la que Felipe d' Anjou, Felipe V, antecesor del actual monarca español, se quedó con la corona española. Carlos tuvo que conformarse con ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos VI", añade.

Según el director del Área de Música de UNIR, "a partir de ahí, España estuvo muy presente en Viena, especialmente en las Artes, donde era frecuente que novelas y leyendas que tuvieran que ver con 'Hispania' se convirtieran en obras de teatro u óperas. Así se explica la popularidad y frecuente elección de temáticas como 'Don Juan', 'Las Bodas de Fígaro', 'El rapto del Serrallo' (cuyos protagonistas son aventureros españoles), o 'Così fan tutte"'.

Precisamente, el libreto de 'Così Fan Tutte' fue escrito por Lorenzo Da Ponte para Salieri, pero terminó en manos de Mozart, quien desarrolló "el mito español". "Fue la primera ópera de Mozart interpretada en España, en 1798, en el Liceo de Barcelona. En la Scala de Milán no se estrenaría hasta 1807 y en el Haymarket de Londres hasta 1811".

Este gusto por las obras inspiradas en nuestro país, o "a la española", se entendía también en el plano argumental: "Donde existía un enredo, se nos veía como gallardos, mujeriegos...", aclara el docente, también compositor.

INFLUENCIA DE SALIERI EN LA OBRA HISPÁNICA.

La influencia de Salieri en la obra hispánica se encuentra en una zarzuela 'Haz bien', de Rosendo Dalmau (1881), "una versión de una ópera francesa que adaptó y preparó con José Zorrilla ('Don Juan Tenorio'), que conserva los dos personajes principales: Salieri y Fiorella", indica Monsalve.

Se trata de "la primera representación dramatizada de la vida de Salieri, donde no es un asesino de Mozart; es más, este ni siquiera aparece. Esta zarzuela que se hizo popular en todo el mundo hispánico, nos lleva a la ópera catalana 'Saliere', de Vicente Costa y Nogueras, muy inspirada en la zarzuela de Dalmau, a quien sin embargo se omite en toda referencia".

