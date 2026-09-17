El Gobierno de La Rioja defiende los avances en salud mental en esta legislatura, con más profesionales y más plazas

Archivo - La consejera de Salud, María Martín , en un pleno- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido los avances en salud mental realizados durante esta legislatura a pesar de la "provocación" del PSOE que, en voz del diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha afeado que el número de suicidios "ha crecido en el último año un 52,9% en nuestra comunidad autónoma".

María Martín ha respondido en sesión parlamentaria a la pregunta registrada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la situación de la atención mental en La Rioja. En su defensa previa, el diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha alertado del aumento del número de suicidios, una situación que ocurre precisamente "después de que se haya puesto en marcha una unidad específica a la atención de la conducta suicida".

Aunque como indica Legarra "no cuestiono la actividad de dicha unidad" sí que ha criticado que el Gobierno riojano exhiba "los resultados como un gran éxito" cuando "la realidad es otra".

Por su parte, la consejera de Salud, ha lamentado el discurso de Legarra que presenta "datos erróneos y distorsionados". Como ha recordado el primer plan de prevención de suicidio se firmó en La Rioja en la legislatura 15-19 -del PP- y fue reconocido por el Ministerio de Sanidad. En la legislatura siguiente (liderada por la socialista Concha Andreu) "solo se hizo una ley deprisa y corriendo que no aportó nada a los enfermos mentales".

Finalmente, explica Martín, en estos tres años de legislatura 'popular' "se ha reorganizado el departamento de salud mental pasando de 1 a 4 servicios, hemos pasado a estar en la media de España, con seis plazas más en plantilla de psiquiatras y con otras seis plazas más en la próxima plantilla de psicólogos clínicos y con quince psicólogos sanitarios más cinco neuropsicólogos".

"Estos profesionales a los que el PSOE desprecia han atendido a 8.500 personas a los que han mejorado la vida en menos de año y medio". Por ello la consejera les ha pedido que dejen de "desprestigiar a los profesionales porque si de algo somos ejemplo en la sanidad riojana es en los avances en salud mental".