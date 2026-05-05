La salud mental, tema que abordará la nueva temporada del programa 'Biblioteca Activa' a través de 24 sesiones

Presentación nueva temporada de 'Biblioteca Activa' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada del programa 'Biblioteca Activa' abordará la salud mental por medio encuentro entre escritores y lectores, a través de 24 sesiones, en diferentes bibliotecas de la región, y todo ello bajo el lema 'Cuentos que abrazan'.

Ha sido presentado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director de la Biblioteca de La Rioja, Josu Rodríguez, y el responsable de Zarándula, Carles García Domingo. Han destacado que en esta ocasión los encuentros "buscan el bienestar personal a través de la narración oral".

Iturriaga ha recordado que en otras ediciones se habían trabajado temáticas como "de igual a igual, trabajando la igualdad de género o cuidarnos trabajando, con algo tan importante en la sociedad como es la empatía".

Rodríguez, en su intervención, ha recordado que este proyecto "nació tras la pandemia en las reuniones de la Mesa de la Cultura, en la que se refería a las bibliotecas, en la que se demandaban actividades de mediación cultural, por lo que empezamos a pensar en una programación de actividades culturales de mediación lectora para que los libros de las estanterias tomen vida".

Además, también ha señalado que la iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación de Escritores de La Rioja (ARE) buscando

"dar visibilidad a los escritores riojanos que sabían que las infraestructuras culturales que tenemos en la comunidad autónoma".

García Domingo, por su parte, ha recordado que este programa que "siempre atiende a las necesidades nos planteamos este año hacerlo sobre cuentos que abrazan sobre un tema que es la salud mental pero la salud mental en sentido amplio, no solo cuando notamos la enfermedad sino desde la irritación, desde el desasosiego, desde la necesidad de acercarnos".

A partir de ahí, "nos adaptamos a las necesidades de las bibliotecas, y se les envía un lote de libros, adaptados a todas las edades" con los que abordar la temática de cada año.