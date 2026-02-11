Salud refuerza la atención neonatal del Hospital Universitario de Calahorra con una cuna térmica de última generación

Salud refuerza la atención neonatal del Hospital Universitario de Calahorra con una nueva cuna térmica de última generación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha aprobado la adquisición e instalación de una nueva cuna térmica con resucitador para el Hospital Universitario de Calahorra, un equipamiento esencial para la atención inmediata y segura de los recién nacidos que requieren cuidados especiales en el momento del parto.

Este nuevo dispositivo permitirá mantener de forma estable la temperatura corporal del neonato y realizar maniobras de reanimación, monitorización y asistencia respiratoria en situaciones de urgencia, mejorando la capacidad de respuesta del equipo sanitario en los primeros minutos de vida, un periodo clave para la evolución clínica del recién nacido.

La actuación, con una inversión de 40.000 euros, responde a la necesidad de renovar equipamiento crítico que había superado su vida útil, reforzando así la seguridad clínica y la calidad asistencial en el área materno-infantil del hospital.

La incorporación de esta cuna térmica se enmarca en el proceso de modernización y refuerzo del Hospital Universitario de Calahorra impulsado por el Gobierno de La Rioja en los últimos años.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación del sistema Doria, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite realizar múltiples pruebas diagnósticas oftalmológicas en pocos minutos, situando al hospital entre los primeros de España en incorporar esta tecnología.

A ello se suma la ampliación prevista del centro, que permitirá habilitar entre siete y diez nuevas consultas, mejorando la capacidad asistencial y la accesibilidad para los pacientes del área de influencia del hospital, en una de las inversiones más relevantes que se acometerán en el centro desde 2019.

Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de La Rioja continúa avanzando en su compromiso con una sanidad pública moderna, segura y cercana, reforzando tanto la atención más especializada como los cuidados esenciales desde el nacimiento.