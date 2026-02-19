Sanidad incluye a La Rioja entre las ccaa en alerta por presencia de toxina cereulida en preparados fórmulas infantiles

Archivo - Leche fórmula - DRAGANA991/ ISTOCK - Archivo

El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) la notificación en España de 41 casos, también en La Rioja, con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de fórmulas infantiles incluidas en la retirada por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus.

La notificación se ha realizado en el marco de la coordinación con las comunidades autónomas, a las que se solicitó la comunicación de los casos compatibles al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE), con el objetivo de reforzar el seguimiento del evento.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PERFIL DE LOS CASOS

Los 41 casos comunicados han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana. La mediana de edad de los casos fue de 4 meses. Todos los casos presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.