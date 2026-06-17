La sanidad pública riojana recibe un reconocimiento nacional por los avances impulsados en los últimos años

La consejera de Salud, María Martín, recoge el premio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sanidad pública riojana ha recibido un nuevo reconocimiento nacional en esta ocasión en el marco de la XXI edición de los Premios a la Administración Sanitaria, organizados por el diario especializado Redacción Médica y entregados durante la Gala de la Sanidad celebrada ayer, 16 de junio, en Madrid.

Al acto de entrega de estos galardones asistió la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, que acompañó a la gerente de Atención Hospitalaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Corpus Gómez, quien recibió un galardón que distingue su trayectoria profesional y su contribución a la gestión sanitaria pública.

Un reconocimiento que pone en valor el proceso de transformación y modernización desarrollado en los últimos años por el sistema sanitario público de La Rioja, orientado a mejorar la accesibilidad, reforzar la capacidad asistencial, incorporar innovación tecnológica y ampliar las infraestructuras sanitarias.

El jurado de los XXI Premios a la Administración Sanitaria ha distinguido a Corpus Gómez por su trayectoria en el ámbito de la gestión sanitaria y por su contribución al fortalecimiento y modernización de los servicios hospitalarios desde el Servicio Riojano de Salud.

Doctora en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, licenciada en Ciencias del Trabajo y especialista en gestión económica y financiera sanitaria, Corpus Gómez cuenta con una amplia trayectoria en dirección y gestión sanitaria desarrollada tanto en hospitales como en diferentes organizaciones del ámbito de la salud.

La distinción reconoce una etapa marcada por la puesta en marcha de proyectos estratégicos que han contribuido a fortalecer la sanidad riojana y a mejorar la atención que reciben los ciudadanos.

Entre los avances más destacados figura la mejora de la accesibilidad al sistema sanitario mediante la reducción de las listas de espera, que llegaron a disminuir prácticamente a la mitad respecto a las cifras registradas al inicio de la legislatura. Un avance que, en los últimos meses, se ha visto condicionado por el impacto de las jornadas de huelga convocadas en el sistema sanitario público.

Asimismo, durante este periodo se ha culminado la integración del Hospital Universitario de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud, un hito que ha permitido reforzar la cohesión del sistema sanitario público riojano, optimizar recursos y ampliar la capacidad asistencial de la red sanitaria de la comunidad.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA.

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas constituye otro de los ejes fundamentales de la transformación del sistema sanitario riojano. En este ámbito destacan la puesta en funcionamiento de una nueva sala de Hemodinámica, la modernización del Laboratorio de Análisis Clínicos y la incorporación de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la asistencia sanitaria.

Entre estas iniciativas sobresale el sistema de diagnóstico robotizado con inteligencia artificial 'DORIA', implantado en el Hospital Universitario de Calahorra, que se ha convertido en una referencia nacional en el cribado oftalmológico y ha permitido reducir en torno a un 90 por ciento la lista de espera en esta especialidad.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES FUTURAS.

El reconocimiento también coincide con el desarrollo de importantes inversiones destinadas a ampliar y modernizar las infraestructuras sanitarias de la comunidad.

Entre ellas destaca la construcción del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria 'Adoración Sáenz', una ampliación estratégica del Hospital Universitario San Pedro que permitirá reforzar especialmente áreas de alta demanda asistencial como Oftalmología y la Unidad del Dolor, además de incrementar la capacidad quirúrgica y de consultas externas del sistema sanitario público.

Estos proyectos se enmarcan en la estrategia de modernización del sistema sanitario público riojano, orientada a mejorar la accesibilidad, reforzar los recursos humanos, impulsar la innovación y dotar a la comunidad de nuevas infraestructuras sanitarias adaptadas a las necesidades presentes y futuras de los ciudadanos.

El reconocimiento supone también una valoración del compromiso y del esfuerzo diario de los profesionales del Servicio Riojano de Salud, cuyo trabajo resulta fundamental para seguir avanzando hacia una sanidad pública de calidad, innovadora y centrada en las personas.